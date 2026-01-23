Abonnés Free Mobile : cette option devient payante

Lancée comme un avantage sans surcoût, l’offre Mistral AI incluse chez Free Mobile arrive progressivement à expiration. À la clé, un abonnement mensuel de 17,99 € pour les clients qui ne désactivent pas l’option à temps. Un exemple révélateur de la manière dont les opérateurs intègrent des services à forte valeur ajoutée… mais rarement gratuits sur la durée.

Free Mobile : l’offre Mistral AI gratuite pendant un an seulement

L’intelligence artificielle s’invite partout, y compris dans les forfaits mobiles. En 2025, Free Mobile avait frappé fort en annonçant un partenariat avec la start-up française Mistral AI, offrant à l’ensemble de ses abonnés un accès gratuit pendant un an à la version premium de son assistant conversationnel, Le Chat Pro. Une initiative saluée à l’époque, tant pour son ambition technologique que pour sa dimension “made in France”.

Mais comme le rappelle Numerama, cette gratuité n’était que temporaire. Et pour de nombreux abonnés, l’échéance approche désormais.

Une offre attractive, pensée pour une adoption massive

L’accès gratuit à Le Chat Pro de Mistral AI était proposé sans condition de forfait. Que l’on soit client d’une offre à 2 euros ou du forfait 5G, l’activation était possible en quelques clics depuis l’espace abonné. Une simplicité volontaire, destinée à favoriser une adoption rapide et large de l’outil.

L’assistant de Mistral AI permet notamment de générer des textes, de rechercher des informations sur le web, de produire des images ou encore d’accéder à des modèles de langage plus performants que la version gratuite. Des usages séduisants, mais encore marginaux pour une partie du grand public.

Cette stratégie d’“essai étendu” repose sur un principe bien connu : familiariser l’utilisateur avec le service avant de le rendre payant.

Ce qui se passe si l’abonné ne fait rien

Le point sensible réside dans la sortie de l’offre. À l’issue des douze mois de gratuité, l’option Mistral AI ne se désactive pas automatiquement. Elle devient un abonnement facturé 17,99 € par mois, directement ajouté à la facture Free Mobile.

Selon Numerama, aucune validation supplémentaire n’est demandée à l’abonné au moment du basculement. Le silence vaut acceptation. Un fonctionnement légal, mais qui peut surprendre les clients ayant activé l’option par curiosité, sans l’utiliser régulièrement.

Dans un environnement déjà saturé d’abonnements — streaming vidéo, musique, cloud, logiciels — ce type de facturation automatique contribue à l’augmentation insidieuse des dépenses mensuelles.

Un service payant, mais pas indispensable

Résilier l’option Mistral AI n’empêche pas d’utiliser l’intelligence artificielle de la start-up française. Une version gratuite de Le Chat reste accessible en dehors de Free Mobile, avec des fonctionnalités plus limitées mais suffisantes pour un usage occasionnel.

La version Pro, elle, s’adresse davantage à des utilisateurs intensifs ou à des besoins professionnels. Pour un grand nombre d’abonnés mobiles, la question n’est donc pas tant celle de la qualité du service que de sa réelle utilité au quotidien.

Une tendance lourde chez les opérateurs

Le cas Mistral illustre une évolution plus large du marché des télécoms. Face à la pression concurrentielle sur les prix des forfaits, les opérateurs cherchent à se différencier par des services annexes. Ces options, souvent présentées comme “offertes”, deviennent ensuite des sources de revenus récurrents.

Free Mobile n’est pas isolé dans cette pratique. Mais l’intégration de l’intelligence artificielle, technologie encore mal comprise par une partie des consommateurs, renforce le risque de désengagement involontaire.