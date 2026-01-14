Débits Internet : nPerf sacre Bouygues Telecom en 2025

Publié en janvier 2026 à partir de millions de tests réalisés tout au long de l’année 2025, le baromètre nPerf fait figure de référence pour comparer chaque opérateur. Contrairement aux promesses commerciales, cette étude mesure les débits fixes et mobiles réellement obtenus par les abonnés en France métropolitaine, un critère central pour tout consommateur souhaitant choisir son fournisseur Internet.

Quel opérateur offre les meilleurs débits Internet à la maison ?

Pour un internaute équipé d’une box, le débit fixe reste déterminant, notamment pour le télétravail, le streaming ou les jeux en ligne. Selon nPerf, l’opérateur Bouygues Telecom arrive en tête du classement 2025 avec un score global de 162 106 nPoints. Ce résultat place cet opérateur devant tous ses concurrents, grâce à un débit descendant moyen de 491,07 Mbit/s et une latence mesurée à 12,31 millisecondes, selon les données relayées par Clubic.

Derrière ce leader, Orange se positionne en deuxième place avec 156 650 nPoints. L’opérateur historique conserve une image de fiabilité, notamment sur la fibre, même si ses débits moyens restent légèrement inférieurs. Free suit de près avec 154 936 nPoints, offrant des performances solides mais un peu moins constantes selon Numerama. Enfin, SFR ferme le classement avec 147 909 nPoints, un écart qui peut se traduire, pour certains abonnés, par une expérience moins homogène selon la zone géographique.

Internet mobile : quel opérateur privilégier pour un usage quotidien

Pour les consommateurs très connectés en déplacement, la qualité de l’Internet mobile devient tout aussi stratégique. Le baromètre nPerf 2025 consacre, pour la première fois, Bouygues Telecom comme premier opérateur mobile en France. Avec 95 684 nPoints, cet opérateur dépasse ses concurrents sur la majorité des indicateurs, notamment la latence et la navigation web, selon Journal du Geek. Un succès qui fait de Bouygues Telecom l’opérateur avec les meilleurs débits sur le fixe et le mobile, une double consécration inédite dans l’histoire du baromètre nPerf.

SFR se classe deuxième sur le mobile avec 93 784 nPoints, profitant de bons débits montants utiles pour l’envoi de contenus. Orange arrive en troisième position avec 92 745 nPoints, conservant de bonnes performances en débit descendant mais se montrant moins régulier sur d’autres critères. Free, quatrième avec 86 183 nPoints, affiche des résultats plus contrastés, suffisants pour un usage basique mais parfois limités pour des usages intensifs comme le streaming haute définition, selon Clubic.

Pour le consommateur, le classement nPerf permet surtout de faire correspondre un opérateur à ses usages réels. Un foyer très connecté, adepte de streaming et de télétravail, bénéficiera davantage d’un opérateur en tête sur le débit fixe et la latence. À l’inverse, un utilisateur mobile, souvent en déplacement, devra privilégier un opérateur performant sur la stabilité et la navigation mobile plutôt que sur le seul débit théorique. Ariase rappelle ainsi que les écarts de nPoints reflètent des différences concrètes d’expérience, perceptibles au quotidien.