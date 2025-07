Les programmes de France Télévisions arrivent sur Amazon Prime Video

Le 3 juillet 2025, un partenariat inattendu a vu le jour entre France Télévisions et Prime Video : 20.000 contenus vidéo de France Télévisions (séries, documentaires, événements sportifs et émissions) seront prochianement disponibles sur le service de vidéo à la demande d’Amazon.

France Télévisions face à l’urgence de la visibilité

Cette collaboration inédite permet à Prime Video de diffuser en direct l’ensemble des chaînes de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et franceinfo) ainsi que tous les programmes disponibles sur la plateforme de streaming publique, france.tv. À première vue, ce partenariat pourrait surprendre, mais il cache une vision stratégique ambitieuse, tant pour France Télévisions que pour Prime Video, en réponse à l’évolution rapide des pratiques de consommation médiatique.

En intégrant ses contenus à Prime Video, France Télévisions répond à une double problématique : la diminution de la consommation de la télévision linéaire et la domination des géants du streaming. Selon une étude récente de l’Arcom, les jeunes générations (15-24 ans) représentent désormais les plus gros consommateurs de contenus vidéo, majoritairement via des plateformes comme Netflix et Prime Video. Face à ce constat, France Télévisions n’a pas d’autre choix que de réinventer son modèle, en s’associant avec une plateforme de streaming pour se maintenir dans la course.

Pour France Télévisions, il s’agit de toucher de nouveaux publics… et de faire de l’audience

Ce partenariat va au-delà de la simple diffusion : il permet à France Télévisions de « réintégrer le circuit » des jeunes téléspectateurs, pour qui les chaînes linéaires sont devenues invisibles. La visibilité accrue de ses contenus, comme C à vous, Drag Race France ou Un si grand soleil, sur la page d’accueil de Prime Video, représente une réponse claire à cette nouvelle réalité de consommation médiatique.

L’intérêt de ce partenariat pour France Télévisions est également économique. En étant mesuré par Médiamétrie, les contenus de France Télévisions diffusés sur Prime Video seront comptabilisés dans les audiences, ce qui permet de renforcer la légitimité du service public dans un environnement désormais dominé par les acteurs privés. C’est une manière pour France Télévisions de prouver, chiffres à l’appui, sa capacité à séduire des audiences diverses et de plus en plus jeunes.

Prime Video : enrichir l’offre pour fidéliser

Pour Prime Video, l’intérêt de ce partenariat réside dans l’élargissement de son catalogue. La plateforme, qui jouit déjà d’une large audience en France, y voit un moyen d’attirer un public fidèle à la culture et aux événements français. Les contenus phares de France Télévisions, de l’information au sport en passant par la fiction et les documentaires, complètent à merveille son offre principalement dominée par des productions américaines.

L’ajout des chaînes en direct (France 2, France 3, etc.) et des événements sportifs comme le Tour de France ou l’Euro féminin de football permet à Prime Video de se positionner davantage comme une plateforme hybride, où le contenu linéaire et à la demande se croisent. « Nous sommes ravis d’élargir l’offre de Prime Video en France avec des contenus de qualité, qui font la richesse de la culture française », indique Christophe Deguine, directeur général de Prime Video en France.

Cet enrichissement de l’offre s’accompagne d’une promesse de fidélisation : pour les abonnés de Prime Video, l’accès aux contenus de France Télévisions sera inclus dans leur abonnement sans frais supplémentaires, contrairement à d’autres services payants. C’est une manière pour Amazon de séduire un public sensible à la qualité des productions locales et à la diversité culturelle.

Une nouvelle étape dans la transformation de la télévision traditionnelle

Au-delà des considérations économiques, cette alliance a des conséquences profondes sur le paysage audiovisuel français. En effet, elle marque une nouvelle étape dans la transformation de la télévision traditionnelle. Si la télévision linéaire n’est pas encore prête à disparaître, l’intégration de chaînes publiques dans un service de streaming soulève la question de l’avenir du modèle économique de France Télévisions. Le financement de la production audiovisuelle publique par la publicité et les abonnements à la plateforme semble offrir une nouvelle voie de développement. Toutefois, il convient de s’interroger sur la place restant pour une véritable télévision de service public, indépendante des intérêts commerciaux des géants du numérique.

Cette question rejoint un débat plus large : celui de l’équilibre entre les acteurs historiques de l’audiovisuel public et les plateformes mondiales. Si cette alliance semble bénéfique pour France Télévisions, elle pourrait aussi entraîner une forme de dépendance vis-à-vis de Prime Video.