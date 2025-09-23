Freelance : comment faire le calcul de son salaire avec une simulation de TJM brut ?

Un travailleur indépendant ou freelance travaille en toute autonomie et fixe un tarif pour ses services. Pour lui permettre d’être bien rémunéré et de couvrir ses différentes charges, il peut estimer son salaire. Cela est possible grâce au TJM brut. Comment peut-il calculer son salaire en partant d’une simulation de son TJM ?

Qu’est-ce que le TJM ?

Le TJM, ou Taux Journalier Moyen, représente le tarif journalier facturé par un professionnel indépendant à son client pour la réalisation de ses missions. Il constitue un indicateur essentiel pour évaluer la rémunération de ce travailleur autonome et connaître le coût de ses services. Le Taux Journalier Moyen est également utilisé pour effectuer une simulation de revenus sur une période déterminée. C’est sur cette base que peut être estimé le revenu net d’un consultant.

Quels sont les points dont il faut tenir compte pour calculer son TJM ?

Avant de calculer son Taux Journalier Moyen, le travailleur indépendant ou freelance doit considérer certains facteurs. Ce sont ces derniers qui lui permettront de bien faire le calcul.

Son statut juridique

Le facteur du statut juridique est à considérer, car il influence l’ensemble des charges des freelances. Qu’il s’agisse d’un micro-entrepreneur, d’une SARL ou d’un EURL, les charges et les obligations légales peuvent varier et nécessiter divers frais.

Les charges

Avant de se fixer un salaire espéré, le travailleur indépendant doit tenir compte de ses charges personnelles et professionnelles, plus précisément relatives à son activité. Cela prend en compte entre autres :

Les cotisations sociales ;

Les abonnements et les frais de transport ;

Le matériel ;

Les assurances professionnelles et la mutuelle freelance.

Le secteur d’activité et les années d’expérience

Le TJM d’un freelance peut varier d’un secteur à un autre. Ainsi, les travailleurs indépendants peuvent ne pas bénéficier du même taux selon qu’ils exercent dans le domaine de l’informatique, du community management ou dans la communication. Pour se faire une idée, le freelance peut faire une comparaison des TJM de son secteur d’activité sur une plateforme spécialisée.

Comment calculer le TJM ?

Pour se faciliter la tâche, il existe un outil spécial pour le TJM. Il s’agit d’un simulateur de TJM qui permet d’obtenir un résultat plus réaliste. Il suffit de renseigner certaines informations dont les charges, les frais de fonctionnement et le taux d’imposition. C’est un outil gratuit, facile à utiliser et qui donne le résultat en quelques clics. Sinon, la formule pour faire le calcul est la suivante : (Salaire net annuel – charges annuelles – impôt sur le revenu) / nombre de jours de travail.

Comment connaitre le salaire après avoir calculé le TJM ?

Une fois le tarif journalier moyen déterminé, en prenant en considération les dépenses et les périodes de congés, l’estimation du salaire devient plus aisée. Il convient alors de multiplier ce TJM par le nombre de jours facturables. Il est impératif de soustraire ensuite les diverses cotisations sociales et les frais professionnels afin d’obtenir un montant plus fidèle à la réalité. Une autre approche consiste à considérer le revenu brut avant déduction des charges.

En l’absence de salaire proprement dit, le prestataire peut envisager une rémunération sous forme de dividendes. Pour optimiser ses revenus, il est conseillé d’accroître son TJM pour couvrir adéquatement ses charges et de subvenir à ses besoins. Il peut également valoriser son expertise et son ancienneté dans son secteur d’activité pour accéder à des missions mieux rémunérées.