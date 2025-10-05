Froid polaire, neige précoce : les vraies prédictions des météorologues pour cet hiver

Depuis quelques années, les hivers en France affichent des températures plus clémentes que d’habitude. Cette tendance fait naître pas mal de questions sur l’avenir de nos saisons hivernales. Tandis que certains médias annoncent un hiver 2025-2026 bien frais, les prévisions des grands organismes météorologiques racontent une autre histoire. Cet article revient sur les tendances récentes et ce qui nous attend pour l’hiver prochain.

Une période marquée par la douceur

Dès 2019, la France enregistre des hivers plus chauds que la moyenne. L’hiver 2019-2020 a d’ailleurs posé un record de douceur avec une température supérieure de +2,3 °C par rapport à la normale. La tendance s’est poursuivie avec l’hiver 2023-2024, où la moyenne s’est laissée surprendre avec un surplus de +2 °C. Plus récemment, l’hiver 2024-2025 a encore montré une hausse, quoique moindre, de +0,6 °C.

Ces écarts de températures s’inscrivent dans un phénomène global de réchauffement qui modifie notre manière de vivre l’hiver. Les effets se font sentir sur l’environnement et les changements climatiques.

Prévisions pour l’hiver 2025-2026 : une douceur prédominante

Certains médias ont pourtant voulu faire peur en annonçant un hiver 2025-2026 particulièrement froid. Les prévisions des grands organismes météorologiques, elles, nous rassurent. Copernicus, l’organisme européen de suivi du climat, anticipe des températures moyennes supérieures à la normale pour novembre, décembre et janvier, surtout dans le nord-ouest et le sud-est de la France.

De même, les prévisions météo pour décembre, janvier et février confirment cette tendance à la douceur. Aucun organisme n’annonce un hiver particulièrement rigoureux pour la période. On peut donc penser que ce nouvel hiver va suivre la lancée des précédents en termes de chaleur.

Les phénomènes qui influencent l’hiver

Plusieurs phénomènes jouent sur le temps hivernal en France, contribuant à une instabilité climatique. L’Oscillation Nord Atlantique (NAO) fait varier le trajet des dépressions dans l’hémisphère Nord. Le retour de La Niña dans l’océan Pacifique cette saison pourrait aussi apporter quelques variations, même si ce phénomène tend souvent à provoquer des hivers secs et parfois froids au début de la saison.

D’autres éléments, comme le jet stream polaire – ces ondulations qui peuvent faire descendre l’air froid du pôle Nord ou remonter l’air doux d’Europe du Sud – et l’étendue des glaces maritimes en Arctique, ont également leur mot à dire sur nos températures hivernales.

Ce qui est prévu pour octobre et novembre 2025

Selon Météo Villes et La Chaîne Météo, octobre et novembre 2025 s’annoncent plutôt doux et secs. Ces conditions pourraient bien annoncer le ton pour tout l’hiver 2025-2026.

Quelques zones d’incertitude sur les précipitations

Si les températures douces semblent être la tendance pour cet hiver, ce qui reste à préciser concerne les précipitations. La plupart des prévisions tablent sur un hiver plutôt sec, même si quelques zones d’ombre subsistent sur ce point.