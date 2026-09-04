Il existe des montres qui font davantage que marquer les heures : elles ouvrent des fenêtres sur des mémoires et des émotions. La Furlan Marri Salmon Sector en est une. Son cadran saumon délicatement texturé, son boîtier finement travaillé aux cornes de vache, ses lignes classiques et pourtant singulières évoquent une sensibilité profonde, celle d’une horlogerie qui se veut autant émotion que technique, restitution du temps vécu plutôt que simple instrument de mesure.

Furlan Marri : une jeune marque née de l’envie de raconter le temps. Dans l’univers effervescent des micro-marques horlogères, Furlan Marri s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable. Fondée récemment par Andrea Furlan et Hamad Al Marri, la marque repose sur une vision claire : créer des montres qui racontent des histoires et suscitent l’émotion avant l’admiration technique. Avec des chronographes soigneusement inspirés du vintage et réalisés avec une minutie exemplaire, Furlan Marri a su se distinguer par un design raffiné et une qualité remarquable, tout en restant accessible. Cette approche s’étend aujourd’hui aux montres automatiques à fonctions classiques, et la collection Sector, notamment la superbe Salmon Sector, illustre parfaitement le savoir-faire et la sensibilité horlogère de la marque. Le nom « Furlan Marri »n’est pas qu’une signature : il symbolise la rencontre de deux mondes et la recherche d’une identité poétique. « Furlan » évoque l’élégance italienne, la précision et la passion, tandis que « Marri » sonne comme un murmure, suggérant douceur et émotion. Ensemble, ils incarnent la philosophie de la marque : des montres qui parlent autant au cœur qu’à l’œil. La Salmon est ainsi devenue le symbole de cette maturité, incarnant avec subtilité simplicité, élégance et sensibilité.

Salmon : un cadran, mille émotions. La Furlan Marri Salmon Sector frappe par son cadran saumon, bien plus qu’une couleur : une émotion visuelle. Selon la lumière, il peut varier du rose subtil à une nuance dorée, évoquant un coucher de soleil ou la délicatesse d’un vin rosé. La montre adopte un style « sector », inspiré des chronographes classiques, avec un cadran segmenté offrant à la fois lisibilité et profondeur. Les index appliqués en relief et les aiguilles fines reflètent la lumière sans ostentation, tandis que la texture du cadran, obtenue par estampage et double impression, donne une impression de relief palpable, comme si chaque portion de la surface racontait sa propre histoire. Les premières séries présentaient même de légères variations de teinte, considérées non comme des défauts mais comme des signatures uniques de chaque pièce, une singularité qui fascine aujourd’hui les collectionneurs. Le boîtier de 37,5 mm est particulièrement remarquable pour ses cornes de vache, sculptées avec soin. Ces cornes, légèrement tombantes et arrondies, offrent un confort optimal au poignet tout en créant un profil élégant et dynamique, inspiré des montres vintage des années 1940-1960. La combinaison de surfaces polies et brossées accentue la finesse de l’ensemble, donnant à la Salmon une présence discrète mais affirmée.

Une mécanique expressive, entre technique et sensibilité. À l’intérieur, la Salmon abrite un mouvement automatique La Joux-Perret G100, assemblé à La Chaux-de‑Fonds, offrant environ 68 heures de réserve de marche. Les finitions sont raffinées : rotor en tungstène palladié, vis bleuies à chaud et Côtes de Genève, rappelant que la mécanique ici n’est pas seulement fonctionnelle mais poétique. La montre incarne l’idée que le temps ne doit pas être pressé mais vécu. Une anecdote parmi les collectionneurs raconte que les premières pièces de la Salmon se sont rapidement vendues, certaines apparaissant ensuite sur le marché secondaire, preuve que la montre ne séduit pas seulement par sa technique mais par l’émotion qu’elle transmet. Plus encore, la Salmon propose un retour à l’essentiel : lire l’heure devient une expérience intime, un geste contemplatif. La montre laisse le temps résonner, rappelant que chaque seconde peut devenir un souvenir et que le temps, loin d’être imposé, peut être accueilli et savouré. La Furlan Marri Salmon Sector n’est pas simplement une montre. Elle est un compagnon pour ressentir le temps, une poésie mécanique portée au poignet.