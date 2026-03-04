Gibraltar, le petit territoire devenu une machine économique 

À l’extrémité sud de la péninsule ibérique, le territoire britannique de Gibraltar est devenu en quelques décennies l’un des centres économiques les plus atypiques d’Europe. Avec moins de 7 km² et environ 34 000 habitants, le Rocher a bâti un modèle fondé sur une fiscalité attractive, une stabilité juridique britannique et une spécialisation dans les services internationaux. Jeux d’argent en ligne, finance, activités maritimes et technologies numériques constituent aujourd’hui les piliers d’une économie très internationalisée.

Un modèle économique fondé sur la fiscalité et la stabilité juridique

Gibraltar ne dispose ni de ressources naturelles ni d’industrie lourde. Pour assurer son développement, le territoire a choisi depuis les années 1990 de construire une économie de services fondée sur un cadre fiscal compétitif et sur la sécurité juridique du droit britannique. L’impôt sur les sociétés y est généralement fixé autour de 12,5 %, sans TVA et sans impôt sur les plus-values. Les dividendes versés à des non-résidents ne sont pas soumis à retenue à la source et il n’existe ni impôt sur la fortune ni droits de succession. Ce cadre attire de nombreuses sociétés internationales, notamment dans la gestion d’actifs, l’assurance ou les holdings d’investissement. Gibraltar fonctionne ainsi comme une plateforme pour les activités internationales, où les entreprises bénéficient d’une fiscalité relativement légère tout en restant dans un environnement réglementaire reconnu.

L’industrie des jeux en ligne, cœur de l’économie locale

Le secteur le plus emblématique de Gibraltar est celui des jeux et des paris en ligne. Depuis les années 1990, le territoire a mis en place un système de licences et de régulation particulièrement favorable aux opérateurs d’iGaming. Plusieurs grandes entreprises de paris sportifs et de casinos en ligne ont ainsi installé leurs sièges ou leurs plateformes opérationnelles sur le Rocher. Ce secteur représente aujourd’hui une part majeure du produit intérieur brut et des recettes fiscales locales. Il emploie plusieurs milliers de personnes et contribue à faire de Gibraltar l’un des centres mondiaux de cette industrie. Cette spécialisation reste cependant étroitement liée au marché britannique, ce qui rend l’économie locale sensible aux évolutions réglementaires du Royaume-Uni.

Une économie diversifiée entre finance, maritime et nouvelles technologies

Au-delà des jeux en ligne, Gibraltar s’est progressivement diversifié. Les services financiers constituent un autre pilier majeur de l’économie, avec des sociétés d’assurance, des gestionnaires d’actifs et des structures d’investissement. Le territoire bénéficie également d’une position stratégique à l’entrée de la Méditerranée, ce qui favorise les activités portuaires, notamment le ravitaillement en carburant des navires et les services maritimes. Le tourisme joue également un rôle important grâce aux croisières, aux commerces détaxés et à l’attractivité du site. Enfin, Gibraltar cherche désormais à développer les technologies financières et les activités liées à la blockchain, afin de consolider son statut de hub international de services numériques.

En quelques décennies, Gibraltar est ainsi parvenu à transformer un territoire minuscule en une économie prospère, reposant sur la combinaison d’une fiscalité attractive, d’une régulation stable et d’une spécialisation dans les services mondialisés.