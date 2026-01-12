&#8226;

Grand Frais va ouvrir 30 magasins en 2026 : découvrez si votre quartier est ciblé

En 2026, le paysage commercial français va changer avec le passage de Gifi à Grand Frais.

Le basculement de magasins Gifi sous l’enseigne Grand Frais marque une étape importante pour le commerce de détail en France. Prévue pour 2026, cette opération pourrait modifier l’expérience d’achat des consommateurs face aux pressions économiques et aux tendances du secteur. Cet article décrit les coulisses de l’opération et ce que cela représente pour les différents acteurs.

Ce qu’on sait sur la cession

Un communiqué commun des deux enseignes a officialisé l’opération : fermeture de 30 magasins Gifi passeront sous l’enseigne Grand Frais. Une liste récemment publiée mentionne cependant 32 points de vente, ce qui crée une certaine confusion sur les chiffres exacts.

D’après La Dépêche, la cession concerne notamment des magasins situés à Caudebec-lès-Elbeuf, Grasse, Les Angles, Lisieux, Moncel-lès-Lunéville, entre autres.

Pour Gifi, il s’agit d’un rééchelonnement de la dette et d’une restructuration financière. La pression vient aussi de la concurrence, avec des enseignes comme Action et Maxibazar et des plateformes en ligne telles que Temu, poussant Gifi à se séparer d’une partie de son réseau. Laurent Mardaga, délégué CFDT (syndicat), se montre réservé et décrit cette opération comme « la vente des bijoux de famille ».

Du côté de Grand Frais, créé en 1997, l’objectif est d’élargir sa présence en 2026, avec des ouvertures en centres-villes et en périphérie. L’enseigne revendique aujourd’hui plus de 330 points de vente en France et affiche environ 20 ouvertures par an.

Que ça signifie pour Grand Frais et les salariés

Grand Frais renforce ainsi sa position sur le marché des produits frais, avec un chiffre d’affaires annuel estimé entre 4,5 et 5 milliards d’euros, et une croissance d’environ 8 % par an.

La transition devrait aussi générer des embauches : entre 3 000 et 3 500 embauches prévues dès l’année prochaine, selon Jean-Paul Mochet. Chez Gifi, les opérations liées à la cession impliquent des réorganisations internes affectant directement environ 300 employés.

Le rôle des syndicats, comme la CFDT, sera déterminant pour défendre les intérêts des travailleurs tout au long du processus.

