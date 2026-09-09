Guerre USA-Iran : le pétrole franchit la barre des 99 dollars

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2026, les États-Unis et l’Iran se sont livrés à une série de frappes militaires d’une rare intensité. Washington a détruit cinq pétroliers iraniens dans le golfe d’Oman et près du détroit d’Ormuz, en représailles à des attaques de missiles contre un navire de guerre américain. Téhéran a riposté en lançant une vingtaine de missiles balistiques sur une base américaine en Jordanie. Cette escalade fait flamber le prix du pétrole, qui frôle désormais les 100 dollars le baril.

Frappes entre Washington et Téhéran : impact sur les marchés pétroliers

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2026, le conflit entre les États-Unis et l’Iran prend une nouvelle tournure. Les deux nations échangent des tirs d’une intensité inédite : cinq pétroliers iraniens sont détruits dans le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz, tandis qu’une base américaine en Jordanie est ciblée par des missiles balistiques. Depuis le 28 février, Washington et Téhéran sont engagés dans un conflit ouvert, et cette escalade provoque une flambée des prix du pétrole, le baril de Brent atteignant presque 100 dollars, un sommet depuis fin juin.

Le 8 septembre, l’armée américaine annonce la destruction de cinq pétroliers iraniens transportant du brut. Selon le Centcom, les Gardiens de la Révolution islamique ont tenté de toucher un navire de guerre américain avec des missiles balistiques, sans succès. En réponse, les forces américaines détruisent quatre tankers dans le golfe d’Oman et un cinquième près de l’île de Kharg. Des vidéos montrent les navires en proie aux flammes après avoir été touchés. Washington accuse ces navires de financer un « réseau fantôme » des Gardiens de la Révolution.

Téhéran cible une base américaine en Jordanie

En riposte, l’Iran lance des missiles vers la base militaire américaine d’Al-Azraq en Jordanie. Les Gardiens de la Révolution revendiquent l’attaque, affirmant avoir causé de « lourds dégâts ». Cependant, l’armée jordanienne dément, affirmant avoir intercepté la majorité des missiles grâce à ses systèmes de défense. Les deux projectiles restants n’ont pas causé de victimes. La Jordanie, alliée des États-Unis, subit régulièrement les représailles iraniennes. L’escalade actuelle vise à étendre le conflit au-delà du détroit d’Ormuz.

Les Gardiens de la Révolution menacent également les tankers près des ports du Koweït et de Bahreïn, sommant les équipages de quitter les navires. Ils accusent ces ports de complicité avec les « crimes » américains.

Le Brent à 99,38 dollars, vers un seuil symbolique

Les tensions font bondir les prix du pétrole. Le baril de Brent pour livraison en novembre atteint 99,38 dollars, après avoir touché un pic à 99,46 dollars la veille. Le West Texas Intermediate suit la même tendance haussière. C’est la quatrième journée consécutive de hausse pour le pétrole, le Brent n’ayant plus atteint ces niveaux depuis juin. Les analystes estiment que le seuil des 100 dollars est à portée, exacerbant les inquiétudes inflationnistes sur les marchés mondiaux, particulièrement en Asie où les Bourses reculent.

Washington intensifie ses pressions économiques et militaires

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio réaffirme l’engagement de Washington à maintenir une pression militaire et économique sur l’Iran. De nouvelles sanctions frappent l’industrie aéronautique iranienne, visant notamment Mahan Air, accusée de soutenir les Gardiens de la Révolution. Parallèlement, le blocus maritime américain continue de restreindre sévèrement les exportations de pétrole iranien.

L’escalade affecte les économies occidentales, augmentant l’inflation et compliquant les décisions des banques centrales. La BCE doit bientôt décider de sa politique monétaire, et la Réserve fédérale américaine pourrait augmenter ses taux d’intérêt. La hausse des prix du carburant constitue également un défi politique pour l’administration Trump à l’approche des élections de mi-mandat. Téhéran, de son côté, espère que le conflit forcera les États-Unis à un compromis.