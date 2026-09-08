Le 7 septembre 2026, le ministère de la Santé a publié sa troisième feuille de route pour la santé sexuelle couvrant 2026-2030. Cette stratégie, axée sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la lutte contre le VIH et la prise en charge du « chemsex », soulève des questions. Tandis que d’autres secteurs de la santé subissent des coupes budgétaires, les priorités affichées semblent parfois déconnectées des besoins réels de la population.

La Direction générale de la santé (DGS) s’engage à « garantir à toutes et tous un accès effectif à la santé sexuelle tout au long de la vie ». Le plan, structuré autour de vingt-deux actions réparties en cinq axes, cible particulièrement les jeunes et les populations vulnérables. Néanmoins, les récents arbitrages budgétaires font douter de la cohérence globale de cette politique sanitaire.

Élargissement de l’accès à l’IVG et lutte contre le VIH

Le plan gouvernemental inclut plusieurs mesures majeures, comme l’élargissement de l’accès à la contraception d’urgence et le développement de l’offre d’IVG instrumentale. Une saisine du Comité d’éthique est prévue pour 2027-2028 afin de « réinterroger les délais légaux de recours à l’IVG et la clause de conscience » accordée aux professionnels de santé.

La France vise par ailleurs à éliminer la transmission du VIH d’ici 2030, combinant dépistage, prévention et prophylaxie pré-exposition (PrEP). L’élargissement des professionnels habilités à prescrire le traitement post-exposition (TPE) inclura dès 2028 les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes.

Un volet sur le « chemsex », intégrant des aspects de santé sexuelle, d’addictologie et de santé mentale, est également ajouté. Le psychiatre Jean-Victor Blanc estime que cela va dans « le bon sens », mais appelle à une vigilance sur l’application concrète des mesures, selon l’Agence France-Presse.

Des arbitrages budgétaires qui interrogent

Alors que le gouvernement déploie un vaste plan pour la santé sexuelle, d’autres domaines subissent des restrictions budgétaires importantes. Les remboursements pour les soins dentaires et optiques ont été réduits, impactant l’accès de millions de Français à ces soins essentiels.

Récemment, l’utilité des cures thermales, controversée dans la littérature médicale, a été mise en débat. Majoritairement utilisées par les seniors et situées dans des zones touristiques avec casinos, ces cures sont coûteuses pour l’Assurance maladie. La question se pose : est-il cohérent de réduire les remboursements pour des soins essentiels tout en maintenant celui de prestations à l’efficacité discutée ?

Le paradoxe est d’autant plus flagrant que les bénéficiaires de cures remboursées fréquentent souvent les casinos voisins. Faut-il vraiment financer ces séjours pour des personnes ayant manifestement les moyens de s’adonner à d’autres loisirs ?

Une approche centrée sur les populations vulnérables

La feuille de route 2026-2030 met l’accent sur les populations vulnérables : jeunes, personnes en situation de précarité, de handicap, LGBTQ+, migrantes, prostituées. Le ministère prévoit la création de centres de santé et de médiation en santé sexuelle, notamment pour les populations particulièrement exposées au VIH ou éloignées du système de soins.

Quatre centres expérimentaux, lancés en 2018, ont été pérennisés en avril 2025 et cinq nouveaux centres devraient ouvrir d’ici 2027. Les CoReVIH, centrés sur le VIH, sont devenus des CoReSS (Comités régionaux de coordination de la santé sexuelle), élargissant leur champ d’action.

Le budget de la stratégie n’a pas été précisé, contrairement à d’autres plans sectoriels. Par comparaison, Enfance Jeunesse Infos mentionne que la loi contre les violences sexistes et sexuelles prévoit 3 milliards d’euros par an de 2027 à 2032.

Une cohérence d’ensemble à retrouver

La stratégie nationale de santé sexuelle 2026-2030 présente des aspects positifs comme la structuration de l’offre de soins et l’amélioration de l’accès au dépistage. Cependant, les priorités affichées interrogent par rapport à l’ensemble de la politique de santé publique.

Faciliter l’IVG et élargir l’accès à la contraception, dans un contexte de baisse démographique, relève d’un choix politique discutable. En parallèle, dérembourser des soins essentiels tout en finançant des cures thermales controversées révèle des incohérences budgétaires.

Une politique de santé sexuelle tournée vers l’avenir devrait se concentrer sur la lutte contre l’infertilité, la recherche sur ses causes environnementales et comportementales, et l’accompagnement des couples souhaitant avoir des enfants. L’éducation à la vie affective et sexuelle doit inclure la fertilité et son déclin avec l’âge.

Le défi démographique de la France nécessite des réponses adaptées. Les choix budgétaires et sanitaires doivent être repensés pour une cohérence globale, où chaque euro dépensé sert la santé de toute la population, et non des catégories spécifiques au détriment d’autres besoins fondamentaux.