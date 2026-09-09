Orages de jeudi : la liste confirmée des départements où les éclairs pourraient frapper le plus fort

Six départements français seront exposés à des orages ce jeudi 10 septembre 2026, principalement dans le Sud-Est. Selon Keraunos, organisme spécialisé dans le suivi des orages, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse figurent parmi les zones à risque élevé.

Des communes pourraient concentrer les foyers orageux principaux, d’après les estimations de Météo-France :

Tende, dans les Alpes-Maritimes

Barcelonnette, dans les Alpes-de-Haute-Provence

Bastia, en Haute-Corse

Ce sont les prévisions d’un bulletin météorologique daté du mardi 8 septembre 2026, mis à jour chaque matin vers 8 heures et valable du mercredi 9 septembre 8 heures au mercredi 16 septembre 8 heures. Il annonce d’abord, pour le mercredi 9 septembre, l’arrivée d’un front froid sur le sud du pays. Des averses orageuses pourront se déclencher au sein de ce front, mais aussi à l’avant, de l’est des Pyrénées au sud des Alpes.

C’est le lendemain que la situation évolue. Les spécialistes des orages de Keraunos résument la mécanique en jeu : « Jeudi, un temps plus frais s’installe à l’arrière du front avec un flux virant au secteur nord. L’air froid en altitude gagne le Golfe de Gênes et des orages seront dès lors possibles entre Provence et Corse. »

Le vendredi 11 septembre, un cyclonisme de nord se maintient dans ce même secteur. Une évolution orageuse ponctuelle reste possible en journée.

À partir du samedi 12 septembre et jusqu’au mardi 15, un flux à dominante nord-ouest s’installe, avec une tendance anticyclonique assez dominante. Quelques averses orageuses restent toutefois possibles du sud des Alpes à la Corse au cours de cette période.