Orages de jeudi : la liste confirmée des départements où les éclairs pourraient frapper le plus fort

Jeudi, le vent tourne et l’air froid s’invite entre Provence et Corse. Six départements sont déjà en alerte. Tende, Barcelonnette, Bastia : ces communes vont-elles essuyer les premiers foyers orageux ?

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Léo Charcosset
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Orages de jeudi : la liste confirmée des départements où les éclairs pourraient frapper le plus fort
Orages de jeudi : la liste confirmée des départements où les éclairs pourraient frapper le plus fort © journaldeleconomie.fr
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Six départements français seront exposés à des orages ce jeudi 10 septembre 2026, principalement dans le Sud-Est. Selon Keraunos, organisme spécialisé dans le suivi des orages, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse figurent parmi les zones à risque élevé.

Des communes pourraient concentrer les foyers orageux principaux, d’après les estimations de Météo-France :

  • Tende, dans les Alpes-Maritimes
  • Barcelonnette, dans les Alpes-de-Haute-Provence
  • Bastia, en Haute-Corse

Ce sont les prévisions d’un bulletin météorologique daté du mardi 8 septembre 2026, mis à jour chaque matin vers 8 heures et valable du mercredi 9 septembre 8 heures au mercredi 16 septembre 8 heures. Il annonce d’abord, pour le mercredi 9 septembre, l’arrivée d’un front froid sur le sud du pays. Des averses orageuses pourront se déclencher au sein de ce front, mais aussi à l’avant, de l’est des Pyrénées au sud des Alpes.

C’est le lendemain que la situation évolue. Les spécialistes des orages de Keraunos résument la mécanique en jeu : « Jeudi, un temps plus frais s’installe à l’arrière du front avec un flux virant au secteur nord. L’air froid en altitude gagne le Golfe de Gênes et des orages seront dès lors possibles entre Provence et Corse. »

Le vendredi 11 septembre, un cyclonisme de nord se maintient dans ce même secteur. Une évolution orageuse ponctuelle reste possible en journée.

À partir du samedi 12 septembre et jusqu’au mardi 15, un flux à dominante nord-ouest s’installe, avec une tendance anticyclonique assez dominante. Quelques averses orageuses restent toutefois possibles du sud des Alpes à la Corse au cours de cette période.

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