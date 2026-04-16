146 millions d’euros pour un seul manoir : pourquoi le couple Zuckerberg vient de pulvériser un record que personne ne pensait battable

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, et son épouse Priscilla Chan ont fait parler d’eux en achetant une propriété somptueuse sur l’île d’Indian Creek, en Floride. Ce terrain ultra-sélect se situe dans le comté de Miami-Dade et est surnommé le « Billionaire Bunker ». L’achat de cette résidence, d’un montant de 170 000 000 EUR, établit un nouveau record pour le marché immobilier de Miami, confirme le site jeuxvideo.com.

Un quartier ultra huppé et des détails architecturaux bluffants

Indian Creek est réputée pour son exclusivité et accueille des personnalités comme Jeff Bezos, Tom Brady et Carl Icahn. Rejoindre ce cercle restreint renforce l’aura de prestige autour de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Le couple a acquis la propriété auprès de Dr. Aaron Rollins, chirurgien esthétique renommé, et de son épouse Marine. L’architecte de renom Ferris Rafauli a été choisi pour concevoir cette demeure, comme il l’avait fait pour le manoir de Drake à Toronto.

La résidence, encore en construction, devrait offrir environ 2 800 m² de surface habitable sur un terrain de plus de 7 000 m². Elle comprendra un quai, une piscine, un aquarium impressionnant de près de 5 700 litres, et une bibliothèque avec un passage secret. Les prévisions annoncent neuf chambres, une salle de sport, un salon de coiffure et une salle de massage.

Un record immobilier et un investissement hors norme

Cette acquisition bat les records précédents dans la région de Miami. Pour rappel, le terrain avait été acheté par le couple Rollins en 2020 pour 25 764 000 EUR. L’investissement conséquent dans cette propriété reflète les standards de luxe recherchés par le couple Zuckerberg, avec l’emploi de matériaux comme la pierre calcaire et des systèmes sophistiqués pour l’aquarium, ce qui explique le prix élevé de la transaction.

Même si cet achat n’est pas le record national aux États-Unis, ce titre revenant à Ken Griffin pour un appartement à New York à environ 204 394 400 EUR, il reste très symbolique pour le marché local et marque une étape importante pour Miami-Dade.

Le choix de la Floride par Zuckerberg s’inscrit dans une tendance plus large chez les milliardaires de la tech. Ce déplacement est souvent motivé par des considérations fiscales (la Floride n’a pas d’impôt sur le revenu), alors que certains cherchaient à éviter les nouvelles taxes en Californie. Avec ses règles fiscales attractives et ses propriétés luxueuses, la Floride devient donc une option privilégiée pour ces personnalités.

Zuckerberg, dont la fortune est estimée à 212,5 milliards d’euros, possède déjà plusieurs résidences de prestige, notamment à Palo Alto, Washington D.C., Kauai (Hawaï) et Lac Tahoe. Son entrée dans ce quartier d’élite, fréquenté par des figures influentes, illustre sa capacité à se positionner dans les sphères les plus élevées de la société mondiale.