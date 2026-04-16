Pourquoi votre marchand de fraises affiche des prix divisés par deux : les maraîchers français expliquent ce qui se passe en ce moment

Les amateurs de fraises françaises peuvent se réjouir cette saison. À cause d’une surproduction inédite, plusieurs grandes surfaces comme Auchan proposent des remises impressionnantes, allant jusqu’à -50 %. Ces promos trouvent leur origine dans un phénomène météo surprenant : les récents « coups de chaud » ont accéléré le mûrissement des fruits et provoqué une récolte massive. Étienne, un maraîcher de Bretagne, explique : « Sur un fraisier de Gariguette, le coup de chaud va enclencher le mûrissement des fruits », montrant à quel point les cultures ont dû être récoltées rapidement.

Dans les rayons, on trouve désormais des barquettes de fraises rondes origine France, autrefois vendues à 6,58 € le demi-kilo, proposées aujourd’hui à seulement 3,29 €. Une cliente d’un magasin Auchan a témoigné : « En ce moment, les 500 g sont vendus au prix qu’on paie d’habitude pour 250 g », ce qui illustre bien l’attrait financier de ces offres.

Ce que ça change pour les producteurs et les rayons

La France affiche actuellement une abondance de Gariguette, avec une production atteignant 1 200 tonnes en une semaine, soit une hausse de 20 % par rapport à la normale. Cette surproduction pousse les producteurs à écouler massivement leurs stocks. Selon Émeline Vanespen, directrice de l’AOPN Fraise Framboise de France, « il y aura énormément de Mara des bois, de Charlotte et beaucoup de variétés de fraises rondes dans les prochaines semaines » rapporte Le Journal des Femmes. Ces variétés devraient également être « bradées » dans les jours à venir, assurant aux consommateurs une offre prolongée et diversifiée.

Face à cette situation, les grandes surfaces multiplient les promotions pour alléger les budgets des ménages, un point notable alors que d’autres produits frais voient leurs prix grimper fortement.

Des solutions pour les consommateurs malins

Beaucoup de Français se tournent vers des alternatives pour profiter de cette donne, ce qui pourrait influencer la consommation de fruits en général. Ceux qui le peuvent achètent leurs fruits directement sur les marchés ou à la ferme, bénéficiant de produits frais et de proximité. Les marchés locaux et les ventes directes offrent souvent une gamme de fraises avantageuse tant en qualité qu’en prix.

Cette pléthore de fraises françaises change aussi les habitudes d’achat : les fraises importées, comme les fraises espagnoles, sont moins recherchées au profit des fraises françaises plus sucrées et locales. De nombreux consommateurs privilégient désormais des variétés locales, telles que la Ciflorette et la Charlotte, qui, d’après l’expérience des maraîchers, offrent une saveur supérieure grâce à leur maturité optimale.