« Des millions dorment » : la Caisse des dépôts révèle comment récupérer votre argent oublié avant qu’il ne soit trop tard

Chaque année, des millions d’euros restent oubliés sur des comptes ou contrats inactifs en France. Ce phénomène touche toutes les générations et pourrait concerner de nombreux Français sans qu’ils le sachent. Pour y remédier, la Caisse des dépôts a mis en place un service en ligne gratuit pour aider les particuliers à retrouver ces sommes perdues. Mais que faut-il savoir sur ce service et pourquoi y prêter attention ?

Un outil en ligne pour retrouver votre argent

La Caisse des dépôts propose un outil en ligne performant pour vérifier et retrouver des sommes oubliées sur des comptes ou contrats inactifs, un service que La Montagne présente comme un vrai gain de temps pour les recherches. Chaque année, des fonds d’une valeur de millions d’euros s’accumulent sans que leurs propriétaires en aient conscience. Une simple recherche en ligne, réalisable en quelques minutes, peut suffire à lever le doute et à révéler des montants inattendus.

Ce service est accessible à tous et ne demande pas de compétence particulière. La recherche et la récupération des fonds se veulent simples et rapides. Si une correspondance est trouvée, le bénéficiaire peut constituer un dossier en ligne en fournissant les justificatifs nécessaires pour prouver son identité, ce qui lance le processus de validation puis le versement des sommes retrouvées.

Comment procéder pour récupérer son argent

La démarche commence sur la plateforme outil en ligne Ciclade, gérée par la Caisse des dépôts. Les utilisateurs doivent fournir certaines informations personnelles pour permettre l’interrogation de l’ensemble des comptes et contrats transférés à la caisse. Si une correspondance est détectée, un espace personnel en ligne est créé et une demande de justificatifs d’identité est envoyée. Pour des raisons de sécurité, aucun courrier d’avertissement n’est expédié aux bénéficiaires potentiels, ce qui incite à utiliser directement la plateforme.

Une fois le dossier étudié et validé, le versement peut être effectué, apportant parfois un soutien financier bienvenu. En 2025, par exemple, 164 millions d’euros ont été restitués, avec un montant moyen par demande validée de 943 euros. Ce résultat illustre le succès croissant du service : 758 000 comptes et contrats ont été versés à la base Ciclade pour cette période, soulignant l’importance de la gestion des comptes inactifs.