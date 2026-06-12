TAG Heuer Formula 1 : l’icône sportive qui fait battre le cœur

Sortie au début des années 1990, la TAG Heuer Formula 1 est devenue une icône pour les amateurs de vitesse et d’horlogerie. Son design Panda, son mouvement précis et son lien avec des légendes comme Ayrton Senna en font bien plus qu’un simple chronographe. En 2025, TAG Heuer a ravivé cette collection historique avec la gamme Solargraph, mariant nostalgie et innovation.

L’esprit Formula 1 et Ayrton Senna : vitesse et émotion. Depuis 1860, TAG Heuer a toujours flirté avec les circuits automobiles. La collection Formula 1, née en 1986, a pour objectif de proposer des montres inspirées des bolides : robustes, lisibles et au design audacieux. La CA1212 RO s’inscrit parfaitement dans cette logique avec son cadran Panda, son boîtier en acier et sa lunette tachymétrique. Mais ce chronographe évoque aussi des souvenirs émouvants. Ayrton Senna, triple champion du monde, portait TAG Heuer sur les circuits comme un talisman. Pour nous, fans du pilote brésilien, le 1er mai 1994 lors du Grand Prix d’Italie reste un moment gravé dans notre mémoire : la perte d’un génie trop tôt. Porter la CA1212 RO, c’est ressentir un peu de cette adrénaline et rendre hommage à l’homme qui a incarné la vitesse avec passion et précision.

Performance et mécanique : l’outil du pilote. La CA1212 RO embarque un mouvement quartz suisse de haute précision, conçu pour mesurer le temps avec exactitude. Ses fonctions principales : chronographe 1/10e de seconde, compteurs 30 minutes et 60 secondes, affichage de la date, « Stop-Start-Reset » simple et intuitif et tachymètre pour calculer la vitesse moyenne. Chaque fonction reflète l’esprit sportif : mesurer chaque millième de seconde, que ce soit sur un circuit ou juste pour chronométrer son espresso du matin. La montre combine robustesse et lisibilité, un équilibre parfait entre utilité et plaisir esthétique.

2025 : renaissance avec la Solargraph. En 2025, TAG Heuer dévoile à Watches and Wonders la gamme Formula 1 Solargraph, un retour audacieux à l’esprit original. Neuf modèles, sans co-branding, offrent l’ADN pur de la marque avec un boîtier de 38 mm, un confort amélioré et le mouvement solaire Solargraph : deux minutes d’exposition au soleil suffisent pour une journée complète, et jusqu’à 10 mois dans l’obscurité. L’autonomie totale est annoncée à 15 ans. La collection comprend trois modèles principaux (noir et blanc, bleu profond et rouge éclatant) et six éditions limitées aux couleurs des modèles de 1986, apportant un savoureux mélange de nostalgie et de modernité. Le boîtier combine acier sablé et traitement DLC, tandis que le nouveau matériau léger TH‑Polylight permet des couleurs éclatantes et une durabilité renforcée. Cette réédition rappelle aux amateurs de la Formula 1 originale la puissance émotionnelle et la précision suisse qui ont fait la légende de la collection, tout en offrant une technologie contemporaine capable de séduire les nouvelles générations. De la CA1212 RO des années 90 à la Solargraph 2025, la TAG Heuer Formula 1 reste bien plus qu’un chronographe : c’est un hommage aux légendes, un compagnon d’adrénaline et un symbole intemporel de passion horlogère. Entre émotion, vitesse et innovation, elle continue de battre au rythme des circuits et des cœurs.