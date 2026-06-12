« Test Cédric » : cette notification mystérieuse reçue par tous les clients du Crédit Agricole a fait planter l’application en quelques minutes

Une simple notification a plongé des millions de clients du Crédit Agricole dans la confusion.

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« Test Cédric » : cette notification mystérieuse reçue par tous les clients du Crédit Agricole a fait planter l'application en quelques minutes
« Test Cédric » : cette notification mystérieuse reçue par tous les clients du Crédit Agricole a fait planter l’application en quelques minutes © journaldeleconomie.fr
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Mardi dernier, le 9 juin, une notification au titre intrigant, « Test Cédric », est arrivée sur les smartphones de millions de clients du Crédit Agricole en France, raconte franceinfo. Cet envoi involontaire a perturbé l’accès à l’application bancaire « Ma Banque » et déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, entre inquiétude et amusement.

Les réactions ne se font pas attendre

Les effets se sont fait sentir vite. Selon les retours, l’application a commencé à dysfonctionner vers 16 h 30, au moment où environ 10 millions d’utilisateurs ont reçu la notification. Toutes ces connexions simultanées ont compliqué la consultation des comptes et l’accès à plusieurs services, dans une confusion qui rappelait une panne bancaire. Beaucoup de clients ont raconté leur expérience en ligne ; certains soupçonnaient une cyberattaque, d’autres pensaient à des erreurs de paiement.

Pour rassurer, le Crédit Agricole a publié un communiqué précisant que ses « systèmes d’information ne sont pas compromis ». La banque a expliqué qu’il s’agissait d’une notification interne de test envoyée par erreur à toute sa clientèle. Ses équipes techniques sont intervenues et l’application a retrouvé un fonctionnement normal vers 19 heures. La banque a aussi présenté ses excuses pour la gêne occasionnée.

Le Crédit Agricole contre-attaque

Le groupe a joué la carte de l’humour sur le réseau social X, en rebaptisant son compte « Cédric Agricole ». Dans un message d’autodérision, il a écrit : « Quand on est la première banque des Français, on ne laisse personne tomber. Et surtout pas Cédric ».

https://x.com/CreditAgricole/status/2064402093973127573

Cette réaction décalée cherche à limiter les retombées et à rassurer les clients. L’établissement rappelle qu’il compte 27 millions de clients particuliers et que, malgré plusieurs milliers de signalements, le problème a été corrigé rapidement grâce à l’intervention immédiate de ses équipes.

L’incident a touché toute la clientèle française du Crédit Agricole et montre combien la gestion des anomalies bancaires compte. La banque espère que cette mésaventure la poussera à revoir ses protocoles de test, pour éviter qu’un tel bug bancaire ne se reproduise.

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