Impôts 2025 : quelle est la date de début de déclaration des revenus ?

La campagne de déclaration des revenus est un rendez-vous incontournable pour les contribuables français. Cette nouvelle édition s’accompagne de diverses modifications qui impacteront le calcul de l’impôt et les obligations déclaratives. Parmi les points clés : une revalorisation du barème fiscal, des ajustements sur certains crédits d’impôt et des outils renforcés pour l’administration fiscale afin d’éviter les fraudes et erreurs.

Les nouveautés fiscales à anticiper en 2025

Si les modalités de déclaration restent inchangées, le cadre fiscal évolue avec plusieurs mesures adoptées dans la loi de finances pour 2025.

Une revalorisation du barème fiscal

Pour s’adapter à l’inflation, le barème progressif de l’impôt sur le revenu est revu à la hausse avec une revalorisation de 1,8 %. Concrètement, le seuil d’exonération d’impôt passe de 11 294 euros à 11 497 euros, ce qui peut alléger la fiscalité pour les foyers aux revenus modestes.

Un élargissement des réductions fiscales pour les dons

Les associations luttant contre les violences domestiques entrent désormais dans la liste des bénéficiaires du régime des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite des plafonds en vigueur.

Un maintien de l’exonération des pourboires

Le dispositif mis en place en 2022, qui permet aux salariés du secteur de la restauration et de l’hôtellerie de percevoir des pourboires sans qu’ils soient soumis à l’impôt, est prolongé en 2025.

Un renforcement des exonérations et crédits d’impôt pour certaines dépenses

Les contribuables engageant des frais en faveur de la rénovation énergétique de leur résidence principale peuvent toujours bénéficier de crédits d’impôt et d’aides.

Un contrôle fiscal renforcé avec une nouvelle procédure de justification

Les services fiscaux ont désormais la possibilité de demander des pièces justificatives aux contribuables lorsqu’ils détectent des anomalies. Si la réponse ne parvient pas dans un délai de 30 jours, l’administration pourra rectifier l’impôt en écartant les éléments contestés.

Quand faut-il déclarer ses revenus ?

Le 12 mars 2025, le gouvernement a confirmé la date de début de la campagne de déclaration de revenus : ce sera le 10 avril 2025. Ce que Bercy n’a pas encore dévoilé, toutefois, ce sont les dates-limite de dépôt des déclarations.

Un calendrier circule dans certains médias en France, mais il est faux : il s’agit en réalité des dates de l’année 2024, reprises telles quelles. Sauf que le gouvernement l’a confirmé : ce ne sont pas les dates officielles. Les dates-limite de dépôt des déclarations de revenus ne seront en effet connues que le 10 avril 2025.