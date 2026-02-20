Les mesures fiscales de 2026 apportent un souffle d’air aux retraités grâce à un abattement fiscal notable. Cette mesure vise surtout les retraités de plus de 65 ans et s’inscrit dans une logique visant à soulager une partie de la population sensible aux aléas économiques et politiques. En pleine révision des modalités fiscales, cet abattement joue le rôle d’un vrai « amortisseur fiscal » pour les foyers concernés.

Qui peut en profiter et à quelles conditions

L’abattement fiscal annoncé s’applique aux retraités individuels dont le revenu net global est inférieur ou égal à 28 423 €. Pour toucher le montant maximal de 2 821 €, il faut que le revenu soit inférieur à 17 668 €. Si chaque membre d’un couple remplit ces conditions, l’abattement est doublé et peut atteindre 5 642 €.

Sont aussi concernés, sous les mêmes conditions de revenu, certains titulaires de pensions liées à un accident du travail ou à une invalidité militaire lorsque le taux d’invalidité est d’au moins 40 %.

L’abattement n’est pas réservé uniquement aux retraités, mais il leur est particulièrement favorable : il réduit directement le revenu imposable, ce qui peut diminuer le taux d’imposition et, donc, la réduction fiscale annuelle. Le calcul du revenu net global des bénéficiaires exclut certains types de revenus, comme les plus-values taxées proportionnellement et les revenus soumis au prélèvement forfaitaire.

Politique et économie : où on en est

L’annonce tombe dans un climat politique marqué par l’inquiétude, illustrée par les récentes déclarations de Sébastien Lecornu, actuel Premier ministre, et l’augmentation des impôts pour les retraités prévue pour 2026. Ses mesures budgétaires ont suscité des réserves parmi les Français, et ses prédécesseurs ont eux aussi été au cœur de polémiques.

Le site Droits Finance a mis en avant l’importance de cet abattement face à des décisions fiscales qui ont souvent divisé la classe politique française.

Le système fiscal français, malgré sa complexité, comporte de nombreux dispositifs d’abattements destinés à réduire le revenu imposable et à corriger certaines inégalités économiques. Parmi ces dispositifs figurent les abattements pour salariés et pour journalistes, fixés respectivement à 10 % sur le revenu imposable et à 7 650 € forfaitaires, mais la suppression de l’abattement pourrait avoir des conséquences importantes.