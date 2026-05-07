Impôts 2026 : voici la case que 8 contribuables sur 10 oublient de cocher sur leur déclaration

Saviez-vous que 50,5% des foyers fiscaux sont dans la tranche à 11% ?

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Léo Charcosset
Publié le
Lecture : 2 min
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Impôts 2026 : voici la case que 8 contribuables sur 10 oublient de cocher sur leur déclaration
Impôts 2026 : voici la case que 8 contribuables sur 10 oublient de cocher sur leur déclaration © journaldeleconomie.fr
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Depuis l’instauration de la « Flat Tax » (ou PFU, « prélèvement forfaitaire unique ») en 2018, la fiscalité est devenue plus tortueuse et peut faire perdre de l’argent aux contribuables français. Avec l’arrivée du barème fiscal 2026, applicable sur les revenus 2025, il est important d’éclaircir ces mécanismes pour éviter des erreurs coûteuses, notamment en considérant la réévaluation des tranches. Une simple omission sur la déclaration de revenus peut porter préjudice à votre portefeuille.

Une case oubliée qui peut coûter cher

Depuis 2018, des millions de Français ont oublié de cocher la case 1PB sur leur déclaration de revenus, et ils y ont perdu de l’argent, alerte le journal Sud Ouest. Le problème touche surtout ceux qui détiennent des capitaux mobiliers et doivent choisir entre l’option du prélèvement forfaitaire et l’imposition au barème progressif. Ce choix, anodin en apparence, peut avoir de sérieuses conséquences financières.

Avec 50,5% des foyers fiscaux placés dans la tranche à 11%, la plupart des contribuables peuvent éviter cette perte en vérifiant soigneusement chaque détail de leur déclaration. Comprendre les mécanismes qui réduisent l’impôt, comme les crédits d’impôt ou la règle d’absence de prélèvement si l’impôt annuel est inférieur à 61 euros, devient indispensable.

Décrypter le barème fiscal 2026

Le barème fiscal pour 2026 est organisé par tranches successives, ce qui fonctionne un peu comme un « sandwich » fiscal : chaque tranche s’applique sur une portion spécifique du revenu. Pour une personne seule, voici la répartition :

  • 0% : Jusqu’à 11 600 € de revenu net imposable.
  • 11% : De 11 601 € à 29 579 €.
  • 30% : De 29 580 € à 84 577 €.
  • 41% : De 84 578 € à 181 917 €.
  • 45% : Au-delà de 181 917 €.

Chaque portion de revenu est donc taxée selon son propre seuil, d’où le fait que le taux indiqué sur l’avis d’impôt ne s’applique pas à l’ensemble du revenu, en tenant compte des seuils de revenus. Par exemple, un célibataire déclarant 100 000 € de revenus voit son revenu net imposable réduit à 90 000 € après un abattement automatique de 10% pour frais professionnels. Ce revenu est ensuite taxé dans la tranche à 41% uniquement pour la part excédant 84 577 €, soit 5 423 €.

Le poids fiscal : tout est dans la répartition

Les chiffres de la DGFiP (Direction générale des finances publiques) montrent que 44% des foyers paient l’impôt sur le revenu et que 6,4 millions de foyers relèvent de la tranche à 30%, contribuant à 54% du total de l’impôt sur le revenu. À l’autre bout de l’échelle, la tranche à 0% concerne 33% des foyers, qui reçoivent en moyenne un remboursement de 45 € de la part du fisc.

Dans la tranche supérieure, seulement 61 476 foyers sont concernés par le taux de 45%, mais ils apportent 13,7% de l’impôt total. Cette répartition montre que la dimension démographique joue beaucoup sur la charge fiscale et rappelle l’importance pour chacun d’optimiser sa déclaration.

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