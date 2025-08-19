Jackpot Euromillions mardi 19 août 2025 : comment remporter les 250 millions d’euros

Une cagnotte maximale, une occasion rarissime

Le mardi 19 août 2025, l’Euromillions atteint un plafond que peu de tirages ont atteint depuis la création du jeu. Une cagnotte maximale de 250 millions d’euros est en jeu. Cette somme astronomique, qui correspond au montant le plus élevé autorisé par le règlement du jeu, est accessible à tous les participants des neuf pays de la communauté Euromillions.

Selon le Huffingtonpost, il s’agit là « pour la troisième fois seulement de l’Histoire à proposer le jackpot maximal ». Cette rareté en fait un événement exceptionnel pour les joueurs, d’autant que le jackpot est désormais plafonné. En effet, La Dépêche précise : « Le tirage de l’EuroMillions propose un jackpot de 250 millions d’euros. Il s’agit là d’un montant plafonné : les gains proposés ne pourront pas être plus élevés. »

Pourquoi un tel plafonnement ? Parce qu’un précédent tirage, celui du vendredi 15 août, n’a trouvé aucun gagnant, malgré une cagnotte déjà vertigineuse de 234 millions d’euros (FDJ, 15 août 2025). Ainsi, le jackpot atteint aujourd’hui son maximum réglementaire.

Quelles chances de gagner l’Euromillions, et peut-on vraiment les améliorer ?

Malgré le rêve que suscite cette somme inédite, les probabilités de gagner à l’Euromillions restent strictement définies et extrêmement faibles. Pour décrocher le jackpot, il faut cocher les cinq bons numéros et les deux étoiles, soit une chance sur 139 838 160. Mais est-il possible d’augmenter ses probabilités, même marginalement ?

Tout d’abord, en jouant plus de grilles, vous multipliez mécaniquement vos chances. Si vous jouez 10 combinaisons différentes, vos chances passent de 1 sur 139 millions à 10 sur 139 millions. Une progression minime certes, mais réelle. Toutefois, cette approche augmente aussi votre mise : à 2,50 euros la grille, le coût grimpe rapidement.

Une autre technique consiste à jouer en groupe, via des cagnottes partagées, aussi appelées « packs multi-joueurs ». La Française des Jeux propose elle-même ce type d’offre, permettant de mutualiser les mises et de répartir les gains entre les participants. Cette méthode a permis à plusieurs groupes de rafler des cagnottes intermédiaires ces dernières années.

Enfin, les tirages précédents n’ont aucune influence statistique sur les suivants. Contrairement à une idée reçue, un numéro sorti fréquemment n’a pas moins de chance de ressortir. Il s’agit d’un jeu entièrement régi par le hasard pur. En revanche, éviter les combinaisons très populaires (1-2-3-4-5, par exemple) peut éviter un partage du jackpot avec d’autres gagnants.

L’impact colossal d’un gain : devenir multimillionnaire en un soir

Remporter 250 millions d’euros en un tirage changerait une vie en un instant. À ce jour, jamais un joueur français n’a décroché une telle somme. Le record national reste à 220 millions d’euros, remportés le 15 octobre 2021 (FDJ, 15 octobre 2021). Viennent ensuite deux autres gains marquants : 200 millions d’euros le 11 décembre 2020, et 170 millions d’euros le 13 novembre 2012.

En 2025, la dynamique s’est accélérée. Selon FDJ (17-18 août 2025), 63 nouveaux millionnaires ont déjà été créés en France grâce aux jeux Euromillions et My Million. Un chiffre en constante progression, qui montre l’ampleur de la participation nationale à ces tirages.

Mais pour ceux qui espèrent remporter le jackpot ce mardi, il faut aussi se préparer à l’après. Devenir riche du jour au lendemain implique des choix cruciaux : fiscalité, gestion patrimoniale, sécurité, médiatisation. Les gagnants sont toujours accompagnés par les équipes de la FDJ, qui leur proposent un soutien personnalisé. Ce dispositif d’aide vise à les guider dans cette transition brutale vers une richesse extrême.

Certains anciens gagnants ont choisi la discrétion totale, d’autres ont médiatisé leur victoire. Tous partagent cependant un même constat : une telle somme, bien gérée, permet de changer profondément sa trajectoire personnelle, mais aussi celle de ses proches — parfois de plusieurs générations.

Derrière le rêve, les règles du jeu

Pour participer à l’Euromillions, rien de plus simple : il suffit de valider une grille avant 20 h ce mardi. Le tirage aura lieu dans la soirée. Chaque grille coûte 2,50 euros, et peut être jouée en ligne, en point de vente ou via l’application mobile de la FDJ.

Mais en cas d’absence de gagnant ce mardi 19 août, le jackpot restera à 250 millions pour les prochains tirages, avant d’être forcément remporté après un nombre défini de reports (généralement cinq). Autrement dit, la cagnotte est à son apogée, et son explosion est imminente.