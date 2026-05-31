« J’ai l’impression d’être Indiana Jones » : la Géorgie ouvre la cave secrète aux 40 000 bouteilles de Staline pour en estimer la valeur

Cette semaine, on a enfin levé le voile sur une des traditions viticoles les plus étonnantes et chargées d’histoire : l’ouverture pour la première fois d’une cave pas comme les autres à Tbilissi, capitale de la Géorgie. La collection, qui appartenait autrefois à Joseph Staline, compte environ 40 000 bouteilles.

Le gouvernement géorgien, qui est aujourd’hui propriétaire de ce trésor, a décidé de la vendre aux enchères. Les recettes doivent financer l’ouverture d’une école d’œnologie en Géorgie. Cette révélation intéresse autant les amateurs de vin que les historiens; elle éclaire un pan important de l’histoire.

Une collection chargée d’histoire et très variée

Dans les recoins sombres et poussiéreux de la cave, on a retrouvé des bouteilles prestigieuses, dont certaines datent du début du XIXe siècle. L’air y dégage une odeur musquée, et des toiles d’araignée pendent au plafond, signes du temps qui a passé. Les bouteilles sont couvertes de poussière, mais la lueur ambrée du vin laisse supposer que des saveurs subsistent.

Joseph Staline, décrit comme « le plus tristement célèbre des Géorgiens », était un grand collectionneur de vin et un amateur de crus rares. La collection contient notamment des vins français prestigieux venus des vignobles de Bordeaux, ainsi que des vins géorgiens.

Une partie de cette réserve provient aussi de la collection impériale des Romanov, récupérée par les bolcheviques après la révolution de 1917. Cette transition a fait du dictateur soviétique le gardien de cette collection, à laquelle il a ajouté ses variétés géorgiennes préférées.

Un projet pour mettre la Géorgie sur la carte du vin

Le gouvernement géorgien a pris l’initiative de mettre tout cela aux enchères. Avec les fonds recueillis, le pays veut financer la création d’une école d’œnologie et renforcer son statut proclamé de « berceau du vin ». Des preuves archéologiques montrent que la viticulture est pratiquée en Géorgie depuis près de 8 000 ans.

Irakli Gilauri, propriétaire de Gilauri Wines et partenaire du projet avec le ministère géorgien de l’Agriculture, insiste sur l’importance de la vente : elle contribuera à « placer la Géorgie sur la carte des collectionneurs ». Le projet a donc une dimension à la fois économique et culturelle pour le pays.

Un engouement international et des instants hors du commun

L’ouverture de cette cave historique a attiré des amateurs du monde entier, parmi lesquels Victor Chen, un collectionneur venu de Dallas, au Texas. Pour lui, la découverte est comparable à un moment archéologique, évoquant « Indiana Jones ». Chen dit : « vous êtes Indiana Jones qui ouvre une grotte : ça pourrait n’être rien, ça pourrait être quelque chose », cite BFMTV. La curiosité et l’excitation étaient palpables chez ceux qui ont pu visiter ce lieu chargé d’histoire.