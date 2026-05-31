La Suède envoie ses Gripen à l’Ukraine avec le missile Meteor : cette arme peut abattre une cible à 150 km avant même d’être détectée

La décision de la Suède de fournir des chasseurs Gripen à l’Ukraine marque une étape importante dans le soutien apporté au pays engagé dans un conflit avec la Russie. Ces avions seront dotés de missiles Meteor, un ajout déterminant pour contrer les bombes planantes russes et moderniser l’aviation de chasse ukrainienne. L’annonce faite le 28 mai 2026 à Uppsala par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, en présence de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, ouvre un nouveau chapitre dans la coopération militaire entre les deux pays, selon le média ukrainien spécialisé Oboronka.

Renforcer la défense aérienne ukrainienne

Les Gripen, modèles C/D d’occasion, seront livrés à partir de 2027. Ils viendront s’ajouter aux autres aéronefs déjà promis par les alliés, tels que les F-16 et Mirage 2000. Ce renforcement a pour but de moderniser en profondeur l’aviation ukrainienne. Parallèlement, un projet de vente de jusqu’à 20 Gripen E neufs est envisagé, avec un financement en partie assuré par un prêt de 2,5 milliards d’euros accordé via le fonds de 90 milliards d’euros de l’Union européenne.

Les pilotes et techniciens ukrainiens sont déjà en formation pour maîtriser ces nouveaux appareils ; la formation devrait s’intensifier à l’automne 2026. Cette démarche ambitieuse est indispensable pour intégrer les Gripen dans la flotte ukrainienne et optimiser leur emploi lors des missions de défense.

Ce que vaut le missile Meteor

Le missile Meteor est développé par MBDA (groupement industriel européen). Il change la donne sur la portée des frappes aériennes grâce à une portée dépassant les 100 km, avec des estimations allant jusqu’à 150 à 200 km. Sa vitesse, supérieure à 4 900 km/h, et sa vaste zone de non-échappement permettent aux Gripen de menacer efficacement des chasseurs et bombardiers ennemis, comme les Su-34, tout en restant hors de portée des défenses adverses.

Ces caractéristiques sont déterminantes pour repousser les bombardiers russes qui emploient des bombes planantes, dérivées de bombes lisses soviétiques et équipées d’un guidage satellitaire. Ces bombes, larguées depuis des Su-34 opérant entre 60 et 100 km derrière le front, échappent souvent aux défenses sol-air ukrainiennes. L’intégration des Meteor offre non seulement une capacité de riposte mais aussi un effet dissuasif sur les plateformes russes, les obligeant à opérer à une distance plus grande.

Ce que ça change tactiquement et pour la modernisation

Face à l’efficacité limitée de certains missiles air-air classiques, comme certaines versions d’AMRAAM ou de MICA, les Meteor représentent un net saut en avant. Ils permettent de cibler efficacement des bombardiers russes bien au-delà de la portée des défenses conventionnelles. L’approche vise davantage à repousser les vecteurs d’attaque russes plutôt qu’à intercepter directement les bombes, une méthode jugée plus efficace par Justin Bronk, expert au Royal United Services Institute (RUSI).