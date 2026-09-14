« Je me sens trahie » : Céline Dion condamnée à verser plusieurs millions de dollars alors que personne ne s’attendait à ce retournement

Céline Dion a été condamnée le jeudi 19 novembre 2020 par la justice californienne à payer une somme importante à d’anciens employés, selon le site Deadline. Après délibérations, la Commission du travail de Californie a tranché : la chanteuse québécoise doit encore de l’argent à ses anciens représentants et devra leur verser les commissions réclamées.

Le litige oppose Céline Dion à son ancien agent Rob Prinz et à l’agence artistique ICM Partners, qui l’avaient représentée jusqu’en 2018. Rob Prinz et ICM Partners avaient porté plainte en 2019, réclamant des commissions qu’ils estimaient impayées sur plusieurs contrats professionnels.

Le conflit durait alors depuis plus d’un an. Selon la Commission californienne du travail, la chanteuse doit désormais verser un pourcentage sur l’ensemble de ses prestations. Elle a décidé de faire appel de cette décision et demande qu’un jury tranche l’affaire, selon Le Journal de Montréal.

Un contrat de 500 millions de dollars en jeu

Au cœur du différend, un contrat de 500 millions de dollars signé en 2017 avec la société AEG, qui gère les affaires de la chanteuse. Il porte sur sa résidence à Las Vegas et sur des tournées mondiales, courant de 2017 à 2026. À l’époque de la signature, Rob Prinz et ICM Partners représentaient encore Céline Dion.

Dans un communiqué transmis à Deadline, la chanteuse conteste la décision et accuse ses anciens partenaires d’avoir profité de la situation. Elle affirme avoir versé « des millions de dollars à M. Prinz pendant des années ». Elle rappelle que son équipe avait proposé, à leurs débuts, de payer « lui, et IMC, bien plus de millions dans les années à venir », alors que leurs anciens accords n’étaient plus valables et n’avaient pas été renouvelés.

Elle ne nie pas l’implication de son ancien agent dans sa carrière, mais nuance son propos : « Je ne dis pas qu’il n’a rien fait, mais il prend plus de crédit pour ma carrière que ce qu’il mérite. »

Elle évoque aussi le souvenir de René Angélil, son mari décédé qui gérait auparavant ses affaires : « Quand René était en vie, il a pris soin de mes affaires et était toujours très juste avec les gens avec qui il travaillait. Il m’a appris à faire la même chose. »

Sans lui pour porter sa voix lors de l’audience, elle affirme avoir l’impression que M. Prinz et ICM ont profité de leurs demandes pour l’argent et ont révélé des informations confidentielles à propos de son contrat avec AEG, et elle se sent trahie.

Le verdict tombe en pleine crise sanitaire, alors que plusieurs rendez-vous avec son public avaient déjà dû être reportés, dont un concert en tête d’affiche du festival des Vieilles Charrues. En attendant de remonter sur scène, la chanteuse partageait son temps entre randonnées à la campagne et moments passés avec ses jumeaux Eddy et Nelson, à l’occasion d’Halloween.