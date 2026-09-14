Mauvaise nouvelle pour les contribuables : le fisc va prélever jusqu’à 4 fois sur votre compte bancaire, voici les dates à connaître

Des millions de contribuables vont voir leur compte bancaire débité dans les prochains jours par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). En cause : le calcul définitif de leur impôt sur le revenu, qui révèle qu’ils ont payé moins que ce qu’ils devaient lors de leur déclaration. Certains foyers seront même prélevés à plusieurs reprises d’ici la fin de l’année.

Cette opération marque la fin de la campagne fiscale 2026. L’administration a passé au crible les déclarations de 41,5 millions de contribuables et vient d’adresser à chaque foyer son avis d’imposition, précisant s’il doit récupérer de l’argent ou, au contraire, en reverser.

Un décalage entre trop-perçu et solde à régler

Les chiffres racontent deux histoires opposées. D’un côté, 12,6 millions de contribuables ont trop payé en 2025, notamment via le prélèvement à la source, et ont reçu fin juillet 2026 un virement moyen de 1 057 euros de la part de la DGFIP, confirme Le Journal du Net.

De l’autre, une bonne partie des foyers doit au contraire régler un complément. L’an dernier, la DGFIP avait réclamé en moyenne 1 901 euros à 13,1 millions de ménages. En 2026, l’administration procède directement à un prélèvement sur le compte bancaire de tous les contribuables redevables d’un solde, sans qu’ils aient à agir. Le montant exact figure sur l’avis d’imposition de chaque foyer.

Le calendrier dépend de la somme due. En dessous de 300 euros, le prélèvement se fait en une seule fois, le 25 septembre 2026. Au-delà, la note est étalée sur quatre échéances d’un montant identique : le 25 septembre, le 26 octobre, le 25 novembre et le 28 décembre 2026.

Sur le relevé bancaire, l’opération apparaît sous l’intitulé indiqué par la Direction générale des finances publiques comme correspondant au solde de l’impôt sur les revenus 2025. Les services fiscaux recommandent de vérifier que l’IBAN indiqué sur l’avis d’imposition est correct : en cas d’erreur, une modification reste possible sur le site des impôts, dans la rubrique Prélèvement à la source, en cliquant sur « Mettre à jour vos coordonnées bancaires ».

Si le solde n’est pas prélevé automatiquement, le contribuable doit s’en acquitter lui-même. Pour un paiement au guichet d’un centre des impôts, la date limite est fixée au 15 septembre 2026. En ligne, sur impots.gouv.fr, il est encore possible de régler jusqu’au 20 septembre 2026 à minuit. Dans les deux cas, l’argent ne sera effectivement débité qu’à compter du 25 septembre.

Reste, pour les propriétaires, une autre échéance à ne pas oublier : la taxe foncière. Cet impôt ne fait pas partie du solde de l’impôt sur le revenu et doit être réglé séparément. Les avis ont été envoyés durant l’été 2026, avec le montant dû, et le prélèvement interviendra à la mi-octobre 2026 sur le compte des propriétaires concernés.