Pourquoi le concert de Céline Dion à Paris rapporte plus à l’économie locale que certains événements sportifs majeurs

Aux Galeries Lafayette, à Paris, un pop-up store est désormais consacré à Céline Dion. La chanteuse québécoise s’y voit décliner en produits dérivés, à l’occasion de la série de concerts qu’elle donne dans la capitale.

L’espace a été aménagé comme une loge de maquillage, avec d’immenses photos de la star et un miroir griffé « Céline Dion ». Les clients s’y pressent devant les tee-shirts conçus avec la marque Maje, vendus 125 euros, mais aussi devant des gants, sacs, foulards et vinyles.

Patricia Keuken, Néerlandaise de 33 ans, a vu la chanteuse en concert à neuf reprises, raconte Le Monde. Elle n’a pas réussi à obtenir de billet pour cette résidence parisienne et s’est photographiée devant le miroir griffé, avant de se rabattre sur un coffret de quatre macarons Pierre Hermé à 25 euros, soit environ deux fois le tarif habituel selon elle. Elle se dit simplement déçue.

Christine Arghiropoulos, Normande de 59 ans, a acheté un deuxième tee-shirt Maje pour sa fille, qu’elle accompagnera à l’un des concerts. Elle porte déjà elle-même un exemplaire du vêtement et collectionne tous les albums de la chanteuse. « Quand on est fan, on ne compte pas », résume-t-elle.

Une résidence vendue en quelques heures

Céline Dion fait son retour sur scène à partir du samedi 12 septembre 2026, après six ans d’absence, à La Plénitude Arena. Deux vagues de concerts sont prévues, cet automne puis au printemps 2027, pour un total de 26 dates. Toutes se sont vendues en quelques heures.

Au total, 850 000 personnes sont attendues à Paris pour l’ensemble des deux vagues, dont 30 % de fans étrangers.

Des retombées économiques évaluées jusqu’à 800 millions d’euros

Selon Choose Paris Région, agence chargée de promouvoir l’activité touristique de la région Île-de-France, les retombées économiques des 26 dates devraient se situer entre 500 et 800 millions d’euros. Ce calcul s’appuie sur la comparaison avec les précédents concerts de Taylor Swift et de Beyoncé à Paris, qui avaient généré près de 200 millions d’euros.

Une première estimation, portant sur 16 concerts, évoquait de son côté près de 300 millions d’euros pour la région. Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris, y voit une forme inédite de résidence d’artiste : elle estime que c’est peut-être la première fois qu’une telle résidence d’artiste s’étend sur 26 dates, ce qui est assez énorme, et que la chanteuse s’installe ainsi à Paris.

Selon le cabinet MKG Consulting, les prix hôteliers ont grimpé de 120 % en moyenne sur la période des concerts, un niveau proche de celui observé lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Concrètement, la hausse se traduit par 100 à 300 euros supplémentaires par nuit, selon la catégorie des établissements. L’engouement profite à l’hôtellerie parisienne, dont certains établissements affichent déjà complet.

Le transport aérien suit la même pente. Les réservations de vols en provenance des États-Unis ont progressé de 6 %, celles depuis la Chine de 12 %, et celles depuis l’Inde de 13 %. Les réservations de transport vers Paris ont bondi de 96 % au total, selon Clément Bretagnolle, directeur commercial France de Trainline.

« On avait déjà vu une augmentation de la demande, notamment lorsque Taylor Swift était venue à Lyon il y a deux ans, mais là, dans telle proportion, c’est vraiment nouveau ce qu’on constate », observe-t-il dans franceinfo.

La durée moyenne de séjour des visiteurs venus pour un concert atteint 4,2 nuits. La moitié d’entre eux pourrait en profiter pour visiter la tour Eiffel, le musée du Louvre ou faire du shopping.

Selon une étude, les fans dépenseraient en moyenne 1 500 euros, billets et logement compris. Certains attendent déjà devant l’hôtel où loge Céline Dion à Paris, dans l’espoir de l’apercevoir.