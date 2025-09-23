Carcassonne : la Commission européenne ordonne à Ryanair de rembourser ses avantages

Le 22 septembre 2025, la Commission européenne a rendu un verdict attendu dans l’affaire opposant Ryanair à l’aéroport de Carcassonne. Après treize années de procédure, l’exécutif de l’Union a conclu que certains contrats de marketing et de services accordés à la compagnie low cost constituaient des aides d’État illégales. Résultat : la France doit désormais exiger le remboursement de 1,8 million d’euros auprès de la compagnie aérienne.

Bruxelles impose le remboursement à Ryanair

Selon l’analyse de la Commission, la chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary avait signé seize accords avec Ryanair et sa filiale AMS entre 2001 et 2011. Après examen, onze contrats ont été considérés comme contraires au test de l’opérateur en économie de marché. Autrement dit, aucun investisseur privé n’aurait consenti à de telles conditions.

La décision est claire : « La France doit à présent récupérer ce montant » a précisé la Commission européenne. L’aide incompatible a été chiffrée à 1,8 million d’euros, somme qui devra être remboursée « plus intérêts ». Bruxelles insiste : il ne s’agit pas d’une amende mais d’un rééquilibrage, visant à supprimer l’avantage indu dont a bénéficié la compagnie irlandaise.

L’État français face à l’obligation de recouvrement

Pour l’État français, cette décision crée une contrainte juridique immédiate. Conformément aux règles européennes, le recouvrement est obligatoire, quel que soit l’écart temporel entre l’aide initiale et le jugement. Les autorités françaises doivent donc lancer la procédure afin de réclamer la somme due à Ryanair.

Cette obligation intervient alors que l’Union européenne avait validé parallèlement 11,7 millions d’euros de subventions publiques en faveur de l’aéroport de Carcassonne. Ces montants couvraient 9 millions d’euros d’investissements d’infrastructure et 2,7 millions d’euros de coûts de fonctionnement, considérés comme compatibles avec le marché intérieur.

La distinction opérée par Bruxelles met en évidence un double message : soutenir les infrastructures régionales reste possible, mais toute faveur financière accordée directement à une compagnie est désormais strictement encadrée.

Un signal fort pour les entreprises du transport aérien

Pour Ryanair, l’impact financier direct reste limité au regard de ses résultats annuels. En revanche, l’image de la compagnie et ses relations avec les aéroports régionaux pourraient être affectées. La direction a déjà indiqué qu’elle envisageait de contester la décision, jugeant ses accords conformes au droit européen.

Au-delà du cas individuel, cette affaire envoie un signal clair à toutes les entreprises du transport aérien : les partenariats commerciaux passés avec des aéroports régionaux feront désormais l’objet d’une surveillance étroite.