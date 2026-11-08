« Je me suis fait avoir un lundi matin » : ce que personne ne vous dit sur les retraits au distributeur en début de semaine

Un inconnu prévenant qui propose son aide devant un distributeur de billets, un code mémorisé en douce, une carte échangée à la volée : l’arnaque dite au billet magique continue de vider des comptes bancaires en France, et les escrocs privilégient deux jours précis de la semaine pour agir.

Le dimanche et le lundi, les agences étant fermées, les victimes mettent plus de temps à réagir, ce qui laisse aux fraudeurs tout le loisir d’enchaîner retraits et achats avant qu’une opposition ne soit posée.

La fraude à la carte bancaire a représenté 496 millions d’euros de préjudice en 2023 en France, selon la Banque de France, qui évalue le taux de fraude à 0,053 %. Un chiffre jugé faible à l’échelle du pays, mais lourd pour chaque victime concernée. Plus de 90 % des fraudes portent sur la carte bancaire, tous usages confondus, d’après l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

Un scénario rodé en plusieurs étapes

Le mode opératoire, décrit par le journal Ouest-France, suit toujours le même fil. Un individu aborde l’usager pendant qu’il tape son code, prétend que la machine est en panne et propose d’essayer à sa place. Pendant la manœuvre, il mémorise le code confidentiel, simule un blocage de l’automate, puis profite de la confusion pour échanger la vraie carte contre une fausse, souvent d’une autre banque.

Une fois loin du distributeur, l’escroc enchaîne les retraits et les paiements en boutique ou au restaurant, jusqu’à vider le compte. D’autres variantes existent, comme un dispositif retenant la carte dans la fente ou une bande plastifiée glissée dans le lecteur. Un signal doit alerter : si la carte reste coincée alors que l’utilisateur n’a pas commis trois erreurs de code, la situation est suspecte.

Cette arnaque cible en priorité les personnes âgées ou fragiles, peu à l’aise avec le numérique, qui retirent davantage d’espèces et découvrent souvent la fraude en consultant leur relevé papier plutôt que leur application mobile. Le choix du dimanche et du lundi n’a rien d’un hasard : les agences bancaires fermées, un délai de 24 à 48 heures s’ouvre pour les fraudeurs avant toute opposition possible, en particulier après un jour férié ou un pont.

Les réflexes qui limitent les dégâts

Face à ce type d’arnaque, quelques gestes simples réduisent nettement le risque. Privilégier un distributeur situé à l’intérieur d’une agence ou dans un lieu fréquenté, couvrir le clavier avec la main pendant la saisie du code, préparer le montant à retirer à l’avance pour limiter le temps passé devant l’écran : autant de précautions qui coupent court aux tentatives d’approche.

Refuser toute aide proposée par un inconnu reste la règle la plus simple à retenir. En cas de doute ou d’insistance d’une personne autour de l’automate, mieux vaut annuler l’opération et ranger sa carte sans attendre. Après chaque retrait, surtout un dimanche ou un lundi, un rapide coup d’œil au solde via l’application bancaire permet de repérer une anomalie avant qu’elle ne s’aggrave.

En cas de carte retenue ou de vol avéré, l’opposition doit être immédiate, au numéro interbancaire 0892 705 705, communiqué par le ministère de l’Économie, ou directement via l’application de la banque. Une plainte précisant l’heure et le lieu du retrait suspect complète la démarche.

Selon Service-public.fr, si la victime réagit vite et n’a pas commis de faute grave, sa banque doit lui rembourser les opérations non autorisées. Entre les démarches, le stress et les délais, mieux vaut ne jamais en arriver là.