Retirer de l’argent le dimanche ou le lundi ? Cette habitude banale peut vous coûter très cher

L’« arnaque au billet magique » est une escroquerie autour des distributeurs automatiques de billets, désormais bien connue du grand public. Ce phénomène se rencontre surtout en France et touche un grand nombre d’utilisateurs de ces machines. En visant particulièrement les personnes âgées et fragiles, cette fraude manipule les victimes pour leur subtiliser leur carte bancaire. L’objectif ici est de faire le point sur cette escroquerie, son fonctionnement et ses conséquences, pour mieux informer et protéger les utilisateurs.

Comment ça se passe

L’arnaque se déroule en plusieurs étapes, soigneusement orchestrées par les malfaiteurs. D’abord, comme le raconte Presse Citron, un escroc s’approche d’un usager en lui disant que la machine est soi-disant en panne. En proposant son aide, il gagne la confiance de la personne et l’accompagne pour utiliser le distributeur. Ce stratagème permet à l’escroc de noter discrètement le code PIN de la victime.

Ensuite, il bloque le distributeur pour masquer son geste. Dans la confusion créée, il échange furtivement la vraie carte de la victime contre une fausse. Une fois débarrassé de tout soupçon, l’escroc utilise la carte volée pour vider le compte en faisant des achats dans des boutiques et des restaurants.

Les escrocs maîtrisent très bien la manipulation sociale : ils créent un climat de confiance et de précipitation qui empêche souvent la réaction de la victime. Ils sont souvent décrits comme « jeunes majeurs, très mobiles, agiles et volubiles ». Comme le souligne Julien Herbaut, commissaire de police responsable de la Sûreté territoriale, « Les malfrats privilégient souvent les dimanches et les lundis pour cibler leurs victimes, sachant que les banques sont fermées. »

Où ça se passe et qui est visé

Les arnaques aux DAB touchent particulièrement les personnes âgées et fragiles. Les escrocs favorisent tout particulièrement les distributeurs installés à l’extérieur des agences bancaires, car on y trouve moins de passage et les horaires sont plus restreints, ce qui leur permet d’opérer plus discrètement.

Parmi les victimes préférées, ce sont les personnes âgées et fragiles qui sont le plus souvent ciblées par ce type d’arnaque. Les jours privilégiés sont le dimanche et le lundi : avec les banques fermées, la détection rapide des fraudes est compliquée et le dépôt de plainte immédiat devient plus difficile.

Comment se protéger et ce qui est en place

Pour se protéger, plusieurs mesures simples peuvent aider. Il est conseillé d’utiliser de préférence les distributeurs à l’intérieur des agences bancaires (moins exposés). Lors de la saisie du code personnel, il faut rester discret et ne pas se laisser distraire par un inconnu. En cas de vol, réagir vite est indispensable : faire opposition auprès de sa banque peut limiter efficacement les débits frauduleux.

Côté réglementation, une nouveauté en France impose désormais aux distributeurs automatiques de proposer certaines fonctionnalités d’accessibilité, comme des instructions vocales, la possibilité de brancher un casque audio, et la personnalisation des contrastes et du texte. Même si la plupart des automates sont déjà aux normes, les professionnels estiment cette mesure comme un « vrai pas en avant » pour l’accessibilité.