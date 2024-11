JOUR OFF : La semaine de 4 jours, rêve ou cauchemar entrepreneurial ?

Et si réduire le temps de travail était la clé du bonheur ? Pour Julien Le Corre, ce pari audacieux s’est transformé en désillusion. Dans Jour Off, il raconte avec sincérité et humour comment la semaine de 4 jours, pensée comme une révolution, a fini par entraîner la chute de son entreprise. Un témoignage captivant pour repenser notre rapport au travail.

En 2020, Julien Le Corre, entrepreneur convaincu, met en place la semaine de 4 jours dans son agence de publicité, sans réduction de salaire pour ses 20 employés. Il espérait améliorer leur bien-être, booster la productivité et attirer de nouveaux talents. Mais en l’espace de dix-huit mois, l’idylle vire au cauchemar : chiffre d’affaires en chute libre, clients perdus, et cohésion d’équipe en miettes. L’entreprise est liquidée en 2023, emportant avec elle ses rêves d’innovation.

Dans ce récit sans concession, Julien Le Corre décrypte les erreurs qui ont mené à cet échec et expose les défis d’une transition mal préparée. Avec lucidité, il met en lumière les pièges de la semaine de 4 jours et les leçons à tirer pour éviter de faire sombrer son entreprise. Plus qu’un simple constat, Jour Off est un appel à la réflexion sur les limites et opportunités d’un modèle de travail en pleine transformation.

À travers cette expérience, l’auteur pose une question essentielle : le travail a-t-il encore un avenir tel que nous le connaissons ? Avec humour et autodérision, Jour Off invite les chefs d’entreprise, les salariés, et les visionnaires à repenser le futur du travail, loin des utopies simplistes, mais avec une volonté réelle d’innover et d’inspirer. Un livre indispensable pour quiconque rêve d’un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle.