Livreurs : Médecins du Monde tire la sonnette d’alarme

Le consommateur voit un repas arriver en quelques minutes. Le livreur, lui, enchaîne souvent les heures, les kilomètres et les risques. À mesure que la livraison à domicile devient un réflexe, la question du coût humain de ce modèle économique s’impose dans le débat public.

Livreurs : de longues journées de travail pour des revenus souvent instables

Commander un repas est devenu un geste simple. Quelques clics, un horaire affiché, un trajet suivi sur écran, puis la livraison. Cette simplicité côté client repose pourtant sur une organisation du travail beaucoup plus rude côté terrain. Les travaux disponibles sur les livreurs de plateformes décrivent une activité exercée sur de très larges amplitudes horaires, avec une rémunération variable et des frais supportés directement par les travailleurs.

L’enquête SANTÉ-COURSE relayée par Médecins du Monde, réalisée auprès de livreurs à Paris et à Bordeaux, montre des semaines de travail très longues pour des revenus souvent modestes. Cette situation éclaire autrement l’image du livreur supposé libre de son emploi du temps. En pratique, beaucoup restent connectés de longues heures pour multiplier les courses et tenter de stabiliser leurs gains.

L’association Médecins du Monde observe que de nombreux livreurs prolongent leur présence sur l’application faute de pouvoir vivre correctement d’un nombre plus réduit de courses. « Les livreurs sont obligés de faire des courses plus nombreuses car les plateformes paient de plus en plus mal », rapporte Jonathan L’Utile Chevalier, coordinateur de la Maison des livreurs de Bordeaux.

Le vécu des travailleurs confirme cette logique. L’un d’eux résume des journées très étirées : « Généralement je commence à travailler vers 12 h et je finis vers 23 h. Quand je rentre le soir j’ai mal partout à force d’avoir pédalé toute la journée. » Ainsi, derrière la promesse de flexibilité, le métier repose largement sur l’endurance.

Accidents, douleurs physiques et protection sociale incomplète

Les constats sanitaires sont tout aussi parlants. Les premiers résultats du programme SANTÉ-COURSE montrent que 55,4% des livreurs interrogés déclarent avoir déjà eu un accident du travail. L’étude relève aussi que 30,8% n’ont pas de couverture maladie et que 95,8% ne sont pas couverts, selon leurs déclarations, par l’assurance de la plateforme en cas d’accident pendant le travail.

Ces chiffres donnent un relief particulier à un métier souvent réduit à sa dimension pratique. La circulation urbaine, les intempéries, la répétition des trajets, le port de charge et la pression du temps exposent les livreurs à une fatigue continue. Les douleurs musculaires, les traumatismes liés aux chutes ou aux collisions et les difficultés d’accès aux soins forment un ensemble cohérent, désormais bien documenté.

L’Anses aboutit au même constat. L’agence estime que les conditions d’exercice de la livraison de repas par plateforme dégradent la santé des travailleurs. Elle pointe notamment la fréquence des accidents, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi des effets sur la santé mentale liés au fonctionnement même des plateformes. Pour l’agence, ces travailleurs devraient bénéficier, de manière obligatoire, de mesures de prévention et de protection équivalentes à celles prévues pour les salariés.

Sur le terrain, cette fragilité prend un tour très concret. Quand un livreur est blessé, le repos signifie souvent une perte immédiate de revenu. Quand il n’a pas de couverture effective ou qu’il rencontre des obstacles administratifs, l’accès aux soins devient plus difficile encore. Ce décalage entre l’intensité du risque et la faiblesse de la protection constitue l’un des points les plus préoccupants du dossier.

La livraison à domicile repose sur un modèle qui transfère une partie des risques

Le débat ne concerne donc pas seulement les conditions de travail d’une profession précaire. Il touche aussi au fonctionnement économique d’un service désormais banal pour le grand public. La livraison rapide, disponible presque en permanence et à coût contenu pour le consommateur, suppose qu’une partie des contraintes soit absorbée par ceux qui effectuent la course.

L’Anses insiste sur le rôle du management algorithmique dans cette organisation. L’attribution des courses, l’évaluation des performances, les règles de rémunération ou les sanctions éventuelles passent par l’application. La relation de travail ne disparaît pas ; elle change de forme. Le contrôle devient moins visible, mais il reste puissant dans ses effets sur les rythmes, les comportements et le stress.

Cette pression est d’autant plus forte que beaucoup de livreurs occupent une position sociale fragile. Médecins du Monde observe à Bordeaux des situations de grande précarité, marquées par des difficultés administratives, un accès incomplet aux droits et une dépendance économique très forte à l’activité de livraison. Dans un tel cadre, la marge de négociation individuelle est extrêmement réduite.

Le sujet dépasse ainsi la seule question des plateformes. Il interroge un modèle de consommation fondé sur l’instantanéité. Le client voit surtout la commodité du service ; le livreur, lui, assume la circulation, la météo, la fatigue, l’incertitude du revenu et l’insuffisance des protections. À mesure que la livraison à domicile s’installe dans les usages, cette face moins visible du modèle devient plus difficile à ignorer.