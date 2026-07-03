Le pass Navigo annuel arrive sur Android, mais pas encore sur iPhone

Depuis le 2 juillet 2026, les détenteurs d’un pass Navigo annuel peuvent enfin le dématérialiser sur leur smartphone Android. Une avancée attendue par 1,3 million d’abonnés franciliens, mais qui ne concerne pas tout le monde au même rythme. Les utilisateurs d’iPhone devront patienter jusqu’en septembre 2026, tandis que les 1,4 million d’étudiants titulaires du forfait Imagine R ne pourront transférer leur abonnement qu’en septembre 2027. Île-de-France Mobilités déploie progressivement cette nouveauté jusqu’à mi-juillet, deux ans après la dématérialisation du passe mensuel.

La timeline complète : comprendre le calendrier de déploiement

Juillet 2026 : Android accélère, 1,3 million d’abonnés concernés

Le déploiement a démarré le 2 juillet 2026 pour les utilisateurs Android disposant d’un passe Navigo annuel classique ou senior. L’opération s’étale sur deux semaines, permettant à Île-de-France Mobilités de gérer progressivement les transferts. Cette phase concerne 1,3 million d’abonnés qui paient 998 euros par an pour circuler sur l’ensemble des zones franciliennes. Le retard de deux ans par rapport au pass mensuel s’explique par des obstacles techniques et réglementaires, notamment liés à la lutte contre la fraude qui coûte 700 millions d’euros annuellement aux transports franciliens.

Septembre 2026 : enfin l’iPhone et l’Apple Watch

Les possesseurs d’iPhone et d’Apple Watch devront attendre la rentrée pour bénéficier de la dématérialisation. Cette différence de calendrier entre Android et iOS reflète les délais de validation et d’intégration propres à chaque écosystème. Apple impose des contraintes techniques spécifiques pour l’intégration dans Wallet, ralentissant le processus. D’ici deux mois, les utilisateurs iOS pourront néanmoins rejoindre leurs homologues Android et profiter d’un passe numérique sans risque de perte ou d’oubli de carte physique. Le paiement par carte bancaire reste une option alternative, bien que plus onéreuse.

Septembre 2027 : les étudiants Imagine R devront attendre

Le forfait Imagine R, utilisé par 1,4 million d’étudiants et lycéens franciliens, ne sera dématérialisable qu’en septembre 2027. Ce délai supplémentaire d’un an tient aux spécificités administratives du renouvellement familial et aux procédures de validation scolaire. Les jeunes usagers devront conserver leur carte physique pendant encore quinze mois, alors que les abonnés classiques auront déjà basculé vers le numérique. Cette inégalité d’accès soulève des questions d’équité entre générations d’usagers, même si elle répond à des contraintes opérationnelles légitimes.

Pourquoi ces délais différents ? Les raisons simples

Android prêt avant iOS : une question de partenariats

Google Wallet a permis une intégration plus rapide que l’écosystème fermé d’Apple. Les partenariats noués entre Île-de-France Mobilités et Google ont facilité les tests menés discrètement au printemps 2026. À l’inverse, Apple exige des validations supplémentaires pour garantir la sécurité et la conformité de ses services. Ces différences expliquent l’écart de deux mois entre les deux plateformes, sans que cela ne reflète une quelconque préférence stratégique de l’autorité des transports franciliens.

Imagine R plus complexe : le renouvellement familial pose problème

Le forfait étudiant implique des vérifications annuelles de scolarité, des procédures de renouvellement familial et des tarifs modulés selon les revenus. Ces spécificités administratives complexifient la dématérialisation, nécessitant des développements informatiques supplémentaires. Les équipes d’Île-de-France Mobilités travaillent à adapter le système pour intégrer ces contraintes d’ici septembre 2027, garantissant ainsi un déploiement sécurisé pour tous les publics.

Comment ça marche ? Le guide pratique pour Android

Seuls les détenteurs d’un pass Navigo annuel classique ou senior peuvent transférer leur abonnement. Les forfaits Imagine R restent exclus jusqu’en 2027. Votre smartphone doit fonctionner sous Android avec Google Wallet installé et une connexion NFC activée. Impossible de souscrire directement à un abonnement annuel via l’application : vous devez d’abord le commander en ligne sur le site d’Île-de-France Mobilités, puis le dématérialiser ensuite.

Ouvrez l’application Île-de-France Mobilités, sélectionnez votre pass Navigo annuel dans la liste de vos titres, puis choisissez l’option « Transférer sur smartphone ». L’opération prend environ deux minutes et désactive automatiquement votre carte physique. Vous recevez une confirmation par notification, et votre passe numérique apparaît dans Google Wallet, prêt à être utilisé sur les portiques du métro, des bus et des RER franciliens.

Et si je change d’avis ? Comment revenir au pass physique

Le transfert reste réversible. Depuis l’application, vous pouvez demander le retour au support physique en quelques clics. Île-de-France Mobilités vous enverra alors une nouvelle carte par courrier sous quelques jours. Cette flexibilité rassure les usagers hésitants, même si la praticité du pass numérique devrait convaincre la majorité. Actuellement, 50 % des achats de forfaits Navigo se font déjà en ligne, un chiffre qui devrait grimper avec la dématérialisation de l’abonnement annuel. Le paiement sans contact s’inscrit dans la même logique de modernisation.

Attention : une règle importante à connaître

Impossible d’avoir le passe physique ET numérique en même temps

Île-de-France Mobilités l’affirme clairement : « Pour des raisons de lutte contre la fraude qui coûte 700 millions d’euros par an aux transports franciliens, nous n’autorisons pas d’avoir un passe physique et un passe sur smartphone de manière simultanée. » Dès le transfert, votre carte plastique devient inutilisable. Impossible donc de prêter votre passe à un proche ou de disposer d’une solution de secours en cas de batterie déchargée. Cette contrainte vise à réduire les abus et les duplications frauduleuses, mais elle impose une vigilance accrue sur l’autonomie de votre téléphone lors de vos déplacements quotidiens.