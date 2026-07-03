Recharge électrique : Leclerc transpose sa révolution tarifaire de 1970 à l’ère du véhicule électrique

En 1970, Édouard Leclerc révolutionne le marché pétrolier en proposant une station-service à prix coûtant. Cinquante-six ans plus tard, son mouvement transpose exactement le même modèle disruptif à la mobilité électrique : un tarif de 0,19 €/kWh sans abonnement, lancé le 9 juillet 2026, qui marque le début d’une nouvelle bataille des prix, cette fois pour la recharge.

1970-2026 : Leclerc, une histoire de disruption tarifaire

Édouard Leclerc invente la station-service à prix coûtant en 1970

Trois ans après l’invention de l’hypermarché par Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963, Édouard Leclerc installe en 1970 une station-service dans son supermarché de Gouesnou. L’objectif reste identique : casser les marges traditionnelles et proposer du carburant à prix coûtant. L’initiative déclenche une guerre des prix qui transforme durablement le paysage français de la distribution. Aujourd’hui, E.Leclerc occupe la place de deuxième distributeur de carburant en France avec 711 stations-service, un réseau bâti sur cette promesse initiale de transparence tarifaire.

Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, assume pleinement cet héritage : « Le carburant restera encore pendant longtemps un totem de notre prix bas, mais maintenant la charge électrique également », affirme-t-il dans une interview accordée à Capital. Le message politique s’inscrit dans la continuité : « Les Français ont subi de plein fouet les conséquences de la guerre en Iran. Soutenir le pouvoir d’achat des Français quand ils en ont le plus besoin est dans l’ADN du Mouvement E.Leclerc depuis sa création. »

De SIPLEC (1979) à Charge E-Lec (2026) : même stratégie, nouveau carburant

La libéralisation partielle des licences d’importation de carburant en 1979 permet à Leclerc de créer SIPLEC, sa filiale d’approvisionnement en produits pétroliers. Cette structure garantit l’autonomie logistique et la maîtrise des coûts, piliers du modèle économique du distributeur. Quarante-sept ans plus tard, le réseau Charge E-Lec reproduit exactement la même architecture stratégique : un outil propriétaire pour s’affranchir des intermédiaires et répercuter directement les économies d’échelle sur le consommateur final.

Actuellement, Charge E-Lec compte 3 000 points de recharge, principalement situés sur les parkings des centres commerciaux E.Leclerc. L’objectif affiché vise 10 000 bornes d’ici 2035, un horizon qui correspond aux échéances européennes de sortie progressive des motorisations thermiques. L’offre intervient dans un marché où les véhicules électriques représentent désormais environ 30 % des ventes automobiles en France.

L’offre de juillet 2026 : transposer le modèle à l’électrique

0,19 €/kWh : un tarif aligné sur les coûts domestiques, pas la marge commerciale

Le tarif de 0,19 € par kilowattheure annoncé par E.Leclerc pour le 9 juillet 2026 aligne les prix de recharge publique sur les tarifs domestiques d’EDF, qui oscillent entre 19,27 et 19,40 centimes d’euro par kWh. Cette parité rompt avec les pratiques du secteur : les opérateurs de recharge publique facturent habituellement entre 25 et 27 centimes le kWh, soit une majoration de 30 à 40 % par rapport aux coûts résidentiels. Pour un conducteur, recharger suffisamment pour parcourir 100 kilomètres coûte environ 3,40 euros au tarif Leclerc, contre 4,50 à 5 euros chez les concurrents.

L’annonce intervient stratégiquement lors des vacances d’été, période où les déplacements automobiles explosent et où les questions de pouvoir d’achat deviennent politiquement sensibles. Les 3 et 4 juillet 2026, E.Leclerc organise simultanément une opération carburant à prix coûtant dans ses 711 stations-service, créant un effet de communication amplifié. Michel-Édouard Leclerc l’explique sans détour sur TF1 : « Il n’y avait pas et donc on va lancer la bataille du prix de la recharge. Nous lançons à partir de la semaine prochaine la recharge la moins chère de France. »

Sans abonnement, sans pièges : la transparence tarifaire comme arme concurrentielle

L’offre Charge E-Lec se distingue par son absence totale d’abonnement mensuel ou annuel. Les conducteurs paient uniquement le kilowattheure consommé, via une application mobile dédiée. Cette simplicité contraste avec la jungle tarifaire du secteur, où les opérateurs multiplient les formules d’abonnement, les frais de connexion, les tarifs variables selon les heures et les types de bornes. Comme le souligne Enerzine, cette transparence répond à une demande forte des usagers néophytes, souvent perdus face aux dizaines d’opérateurs et de grilles tarifaires.

Une offre de bienvenue complète le dispositif : 50 % du montant de la première recharge sont crédités en avoir pour des achats en magasin E.Leclerc. L’objectif commercial reste évident, transformer les automobilistes en clients des centres commerciaux, mais le mécanisme évite les engagements contraignants. Toutefois, une limite technique majeure encadre l’offre : le tarif de 0,19 €/kWh ne s’applique qu’aux bornes accélérées de 22 kW maximum. Les bornes rapides (22 à 99 kW) et ultra-rapides (plus de 100 kW) restent exclues de cette grille tarifaire, ce qui restreint l’usage aux recharges longues, inadaptées aux trajets autoroutiers où la rapidité prime.

Vers 2035 : 10 000 bornes et la normalisation du prix de la recharge

De 3 000 à 10 000 bornes : le déploiement d’une infrastructure de transition

Le passage de 3 000 à 10 000 points de recharge d’ici 2035 représente un triplement du réseau Charge E-Lec en neuf ans. Ce calendrier épouse celui de la transition énergétique européenne : l’Union européenne interdit la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. La stratégie de Leclerc consiste à maillier progressivement le territoire national en s’appuyant sur l’implantation existante de ses centres commerciaux, principalement situés en périphérie urbaine et en zones rurales.

Cette géographie pose néanmoins question pour les usages longs trajets. Les bornes Charge E-Lec se trouvent sur des parkings de supermarchés, pas sur les aires d’autoroute. Recharger à 22 kW nécessite plusieurs heures, un temps compatible avec des courses hebdomadaires mais incompatible avec un trajet Paris-Marseille. Les vacanciers devront donc arbitrer entre économie (0,19 €/kWh chez Leclerc) et rapidité (bornes rapides autoroutières à 0,50-0,70 €/kWh). La durée de recharge dépend également du chargeur embarqué du véhicule, certains modèles d’entrée de gamme étant limités à 7 kW même sur une borne de 22 kW.

Enjeux de marché : comment cette bataille des prix impacte les concurrents et la transition énergétique

L’offensive tarifaire de Leclerc contraint l’ensemble du secteur à repenser ses modèles économiques. Les opérateurs historiques comme Ionity, TotalEnergies ou Engie justifient leurs tarifs élevés par les coûts d’installation et de maintenance des infrastructures rapides. Leclerc démontre qu’un modèle économique adossé à une fréquentation commerciale existante permet de réduire drastiquement ces coûts. Si les concurrents alignent leurs prix, la rentabilité de leurs réseaux s’effondre. S’ils maintiennent leurs tarifs, ils risquent de perdre des parts de marché sur les recharges quotidiennes et hebdomadaires, segment le plus volumineux.

Pour la transition énergétique, l’impact reste ambivalent. D’un côté, un prix de recharge aligné sur les tarifs domestiques lève un frein psychologique majeur à l’adoption du véhicule électrique : la perception d’un surcoût d’usage par rapport au thermique. De l’autre, la limitation aux bornes lentes perpétue la dépendance aux infrastructures rapides payantes pour les trajets longue distance, maintenant une fracture tarifaire entre usages urbains et autoroutiers. Reste à savoir si d’autres distributeurs suivront Leclerc dans cette guerre des prix, reproduisant le scénario qui a transformé le marché du carburant il y a cinquante ans.