Vigilance orange : 9 départements touchés par de violents orages

La France s’apprête à vivre une journée de météo vraiment intense le 27 août 2025. Météo-France a diffusé un bulletin alarmant le mardi 26 août, annonçant des conditions difficiles qui risquent de toucher plusieurs régions du pays. Les prévisions parlent de violents orages et de vagues-submersion, des phénomènes qui peuvent mettre la sécurité des habitants en danger et qui appellent à une vigilance météorologique.

Phénomènes météo à venir

D’après les prévisions, la pluie et les orages violents feront leur grand retour. Le nord-est et le sud-ouest du pays pourraient bien être particulièrement secoués dès la soirée. On attend des rafales de vent assez puissantes, de l’ordre de 70 à 80 km/h, avec quelques pointes locales qui pourraient atteindre 90 km/h. Les précipitations risquent d’être généreuses, avec des cumuls locaux allant de 50 à 80 mm, surtout dans le nord-est où des épisodes de grêle sont également possibles.

Vigilance météo

Neuf départements ont été placés en vigilance orange pour les orages : l’Ain, l’Allier, le Cantal, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. Cette alerte sera active à partir de mercredi dès 14 heures. Les autorités locales invitent les habitants à redoubler de prudence dans ces zones.

Vigilance sur la côte

Six départements côtiers — le Finistère, les Côtes-d’Armor, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques — sont sous vigilance jaune à cause du risque de vagues-submersion. En plus, 39 départements du Sud et de l’Est sont en alerte jaune pour les orages dès mardi, chiffre qui passera à 44 mercredi. Vingt-et-un départements du centre-est et du sud devront aussi se préparer à des pluies qui pourraient provoquer des inondations.

Alerte aux grosses vagues

Un phénomène inhabituel pour l’été se profile sur les côtes françaises : une houle cyclonique qualifiée d’« atypique ». Les vagues pourraient atteindre entre 4 et 5 mètres de hauteur, ce qui représente un sérieux danger pour les activités sur le littoral. Cette situation a amené plusieurs municipalités, notamment en Nouvelle-Aquitaine, à prendre des mesures fortes pour protéger la population.

Mesures prises par les villes

Face à ces alertes, plusieurs municipalités ont décidé de fermer leurs plages au public jusqu’à jeudi matin. La mairie de Biscarrosse a indiqué sur son site internet que l’accès aux plages serait interdit aux promeneurs, baigneurs, randonneurs, pêcheurs ainsi qu’à toute activité sportive et nautique. Cette décision vise à éviter les incidents liés aux conditions maritimes dangereuses annoncées.