La grande illusion des mobilités douces : l’étude choc qui montre l’échec du modèle Hidalgo

Présentée depuis dix ans comme une révolution écologique et urbaine, la politique de mobilité parisienne est aujourd’hui frontalement remise en cause par une étude très documenté et choc réalisée par l’observatoire Hexagone. L’étude est disponible ici. Derrière la disparition progressive de la voiture, les chiffres révèlent une réalité bien moins vertueuse : une ville plus lente, plus contrainte qui se vide de ses commerces et de ses habitants.

Une stratégie assumée d’éviction de la voiture, au prix d’une contrainte généralisée

Il faut d’abord reconnaître une chose : la politique menée à Paris est cohérente. Elle repose sur un objectif clair, presque idéologique, celui de faire disparaître la voiture du paysage urbain. Pour y parvenir, tous les leviers ont été activés simultanément. Le stationnement a été méthodiquement asséché, divisé par deux en vingt ans, rendant l’usage quotidien de l’automobile toujours plus pénible et incertain. L’espace public a été redécoupé au profit du vélo, avec un réseau cyclable multiplié par cinq, au détriment direct des capacités de circulation automobile. Enfin, la ZFE a introduit une forme d’exclusion réglementaire, interdisant progressivement l’accès à une partie du parc roulant, soit environ un véhicule sur cinq en Île-de-France. Le résultat est spectaculaire : en vingt ans, le trafic automobile s’est effondré de plus de moitié. Mais derrière ce succès apparent se cache une question essentielle que l’étude met brutalement en lumière : que s’est-il réellement passé pour les mobilités des Parisiens ?

Une transition qui ne fonctionne pas : ni bascule massive, ni efficacité globale

C’est ici que le récit officiel s’effondre. Car contrairement à ce qui est constamment avancé, la voiture n’a pas été remplacée par d’autres modes de transport à grande échelle. Le métro, pourtant pilier du système parisien, n’a quasiment pas absorbé la baisse du trafic automobile, avec une progression marginale de seulement 2 % sur la dernière décennie. Le vélo, souvent brandi comme symbole de la transition, reste un mode ultra-minoritaire, représentant à peine 2,5 % des déplacements avant sa montée récente, ce qui relativise fortement son impact réel. L’exemple de la voie Georges-Pompidou est particulièrement accablant : en supprimant une voie de circulation pour la remplacer par une piste cyclable, la ville n’a pas réorganisé les flux, elle les a fait disparaître, avec une chute d’environ 45 % du volume total de circulation . Autrement dit, on ne transporte pas autrement, on transporte moins. Ce point est fondamental : la politique actuelle ne produit pas une transition, elle produit une contraction des mobilités, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela implique.

Le paradoxe absolu : moins de voitures, mais plus de bouchons et une efficacité écologique contestable

Le cœur de la démonstration est là, et il est dévastateur. Malgré l’effondrement du trafic, la circulation à Paris est devenue plus lente. La vitesse moyenne a chuté à 10,4 km/h en 2024, contre 16,4 km/h vingt ans plus tôt. Ce paradoxe s’explique simplement : en réduisant la capacité routière, la ville a mécaniquement créé davantage de congestion. Résultat, moins de voitures ne signifie pas moins de bouchons, mais des bouchons plus lents, plus diffus et plus permanents. Cette situation a un effet direct sur l’environnement, en annulant une partie des gains attendus. L’étude montre d’ailleurs que l’amélioration de la qualité de l’air est avant tout liée à la modernisation des véhicules, qui explique plus de la moitié de la baisse des émissions, tandis que la réduction du trafic n’en représente qu’un quart. Pire encore, le ralentissement de la circulation vient dégrader ces gains. Enfin, cette politique crée une ville plus conflictuelle, où cyclistes, piétons et automobilistes se disputent un espace devenu rare, avec une hausse des accidents et des tensions. La promesse d’une ville apaisée laisse place à une réalité beaucoup plus dure : une ville sous contrainte.