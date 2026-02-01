La taxe foncière va encore exploser en 2026 : la note s’annonce bien plus salée que prévu

On aurait aimé commencer l’année avec une bonne nouvelle, mais l’évolution de la taxe foncière pour 2026 va clairement peser sur le portefeuille des propriétaires. Cette annonce, qui suscite regret et déception, a déjà fait la une dans plusieurs médias et risque d’alimenter les débats politiques. Les conséquences se feront sentir plus qu’on ne le croit, surtout avec l’intégration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans le calcul. Dites‑le-nous dans les commentaires : comment cette nouvelle pourrait-elle vous affecter ?

Ce que comprend la taxe foncière

La taxe foncière intègre désormais la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Cette fusion vise à simplifier les démarches, mais elle peut aussi alourdir la note pour beaucoup de contribuables.

Le calcul dépend de plusieurs éléments, notamment de la valeur locative cadastrale du logement, qui correspond à un loyer annuel théorique établi par le Fisc. Par ailleurs, les collectivités locales fixent chaque année des taux qui influent directement sur le montant final payé par chaque propriétaire. L’évolution de ces taux, attendue au printemps 2026, pourrait jouer un rôle déterminant et augmenter la charge finale.

Mise à jour de la base cadastrale

La base cadastrale est actualisée automatiquement chaque année. Cette mise à jour suit l’indice des prix à la consommation harmonisée de novembre de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Pour 2026, l’actualisation est fixée à +0,8 %, un chiffre déjà connu et jugé sensible mais modéré comparé aux hausses passées, comme les +7,1 % constatés en 2023.

Cet ajustement de +0,8 % représente un minimum ; les décisions futures des collectivités locales peuvent faire varier la facture, ce qui inquiète de nombreux citoyens.

Les collectivités locales : ce qui peut changer

Les collectivités locales ont un rôle majeur. En 2025, 86 % d’entre elles avaient laissé leurs taux inchangés. Toutefois, les décisions à venir, attendues pour le printemps 2026, pourraient favoriser une hausse, au risque d’étendre les répercussions sur les ménages.

Ces sujets sont déjà au cœur des discussions politiques et pourraient devenir des enjeux politiques liés lors des prochaines échéances électorales. Comme le souligne le magazine Notre Temps, la politisation de la taxe foncière pourrait bien faire des vagues dans les mois à venir.