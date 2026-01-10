Le fisc peut désormais voir toutes vos transactions crypto : ce qui change vraiment depuis le 1er janvier

Depuis une semaine, une nouvelle directive européenne, nommée DAC8 (pour « coopération administrative dans le domaine fiscal »), vient d’entrer en vigueur pour les plateformes de cryptomonnaie dans l’Union européenne, confirme BFMTV. Cela change profondément la façon dont les transactions en cryptomonnaies seront surveillées.

Depuis le 1er janvier 2026, le fisc français, ainsi que les administrations fiscales de nombreux autres pays européens, peuvent accéder à l’ensemble des transactions effectuées par les résidents sur les plateformes de cryptomonnaie. La mesure vaut aussi pour des comptes étrangers si ces comptes sont tenus sur des plateformes enregistrées dans l’UE. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies, c’est un tournant important : il va falloir s’adapter à ce nouveau cadre réglementaire.

Ce que couvre DAC8 et pourquoi

La directive DAC8 étend la coopération administrative fiscale au domaine des cryptomonnaies. Elle prévoit un échange automatique d’informations entre les autorités fiscales des pays européens.

Les transactions réalisées à compter du 1er janvier 2026 sont soumises à cette réglementation. Les plateformes de type CEX (plateformes cryptos centralisées) et celles répondant aux normes PSAN (en France) et PSCA (en Europe) doivent communiquer les données de leurs clients aux autorités fiscales. Le premier exercice de déclaration est fixé au 30 septembre 2027.

Selon la Commission européenne, la directive a pour but principal de « lutter contre la fraude fiscale et de combattre l’évasion et l’optimisation fiscales en élargissant son champ d’application aux cryptomonnaies ». Ces mesures visent à améliorer la détection des fraudes fiscales.

Ce que ça change pour les utilisateurs

Avec l’arrivée de DAC8, plusieurs conséquences se profilent pour les utilisateurs de cryptomonnaies, notamment un contrôle fiscal plus strict. Désormais, toutes les plus-values réalisées grâce aux cryptomonnaies doivent être déclarées, ce qui rend la fraude fiscale quasi impossible.

Mais cette transparence financière renforcée soulève aussi des questions de sécurité. Des experts redoutent qu’une collecte plus large de données expose les utilisateurs à des fuites d’informations et, dans les cas extrêmes, à des menaces physiques. Renaud Lifchitz, expert en sécurité crypto, souligne que ceci pourrait engendrer des « braquages et enlèvements », incidents qui ont été « multipliées depuis le début de l’année ».

Pour tenter d’échapper à la surveillance, certaines réponses sont évoquées : l’utilisation de portefeuilles froids, comme Ledger (portefeuille matériel), ou le recours à des plateformes décentralisées (DEX), qui ne tombent pas directement sous le coup de la directive.

Qui est concerné et comment ça évolue

Avant DAC8, les plateformes de cryptomonnaie devaient transmettre des informations seulement en cas de soupçon de financement du terrorisme ou de réglementation anti-blanchiment. Le cadre s’est désormais élargi.

Les plateformes enregistrées dans 48 pays, notamment les Îles Anglo-Normandes, le Brésil, les Îles Caïmans, et l’Afrique du Sud, sont concernées depuis le 1er janvier 2026. Au total, 75 pays se sont engagés à mettre en place cette directive.

Andrew Park, associé en enquêtes fiscales chez Price Bailey, a déclaré au Financial Times : « C’est le début de la fin pour les investisseurs en cryptomonnaies qui pensaient pouvoir investir et gagner de l’argent en toute discrétion, à l’abri des autorités fiscales ». Seb Maley, directeur général du fournisseur d’assurance fiscale Qdos, parle de « tournant majeur » dans la surveillance fiscale du trading de cryptomonnaies.