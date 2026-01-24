La France sous un froid historique : ces dates de janvier 2026 où le vortex polaire va frapper fort

Alors que l’hiver 2025-2026 paraissait plus calme, avec des températures plutôt douces sur une grande partie de la France, un retournement météo important se prépare. Un éventuel vortex polaire pourrait frapper le pays en janvier 2026, transformant temporairement la France en une région digne de la Sibérie, comme on l’a déjà vu en Europe du Nord avec des températures allant jusqu’à -42,8 °C en Finlande et près de -60 °C en Yakoutie (Sibérie).

C’est quoi, un vortex polaire ?

Le vortex polaire, c’est une vaste zone de basses pressions en haute altitude (la stratosphère), qui forme un immense anneau d’air glacial tournant autour du pôle Nord, explique le magazine Pleine Vie. D’ordinaire, des vents rapides maintiennent ce vortex au-dessus de l’Arctique. Mais un réchauffement stratosphérique soudain peut venir perturber le système et provoquer la descente de poches d’air polaire vers l’Europe. Résultat : quelques jours de froid très marqué pour la France.

Pour que l’air glacial venu de Russie et de Finlande atteigne l’Europe de l’Ouest, il faut qu’un blocage anticyclonique se mette en place entre l’Atlantique Nord et la Scandinavie. Ce blocage favorise l’arrivée d’un flux continental nord-est de type Moscou–Paris, parfois appelé Vladivostok–Paris. Si ce blocage se décale, cet air glacial peut plutôt viser l’Europe centrale, limitant les effets pour la France.

Météo : ce qu’en disent les modèles et les dates à retenir

Les modèles estiment que la France pourrait basculer vers un flux continental froid à la fin janvier. Ils donnent une probabilité de 65 à 70 % pour l’un des scénarios les plus froids à cette période. Plusieurs prévisions convergent vers un changement de régime autour du week-end des 25 et 26 janvier 2026. La fenêtre la plus sensible irait du 26 janvier au 1er février 2026.

Un retour du froid est anticipé, avec des gelées matinales et des chutes de neige possibles, notamment dans le nord-est. Le Grand Est et les Hauts-de-France pourraient connaître des journées très froides, tandis que le sud et l’ouest de la France seraient moins touchés mais ressentiraient quand même l’air hivernal.