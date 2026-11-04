Le nouveau seau à popcorn Dune crée le buzz : ‘Je ne mettrai jamais ma main dedans !’

AMC a présenté un nouveau seau à popcorn sur le thème de Dune, et le public n’en revient toujours pas. Baptisé « Double Sandworm Collectible », le contenant affiche deux têtes de ver des sables, les créatures géantes qui peuplent Arrakis dans l’univers imaginé par Frank Herbert. Conçu pour être partagé, il permet à deux personnes de plonger la main simultanément dans le popcorn par ses deux ouvertures.

Hank Green, vice-président principal de la restauration chez AMC, a justifié ce choix auprès du média Variety. Le premier seau Sandworm, sorti avec Dune: Part Two, était devenu selon lui a viral phenomenon, et la chaîne savait que les fans attendraient beaucoup de la suite. Il a ajouté que l’objectif, dès le début de la conception des objets collector de Dune: Part Three, était de dépasser ces attentes avec des designs straight from the movie.

Le précédent seau était devenu un mème viral

L’an dernier, AMC avait déjà sorti un contenant du même type, avec une seule tête de ver des sables. Il avait immédiatement suscité des comparaisons avec un sex toy et inspiré un sketch à Saturday Night Live, où le comédien Marcello Hernández incarnait un adolescent chantant au seau ses fantasmes.

Le réalisateur Denis Villeneuve avait lui-même réagi dans un entretien au New York Times, lâchant un « Hoooooly smokes. What the [expletive]?! » resté célèbre chez les fans de la saga.

Marcus Gonzalez, le créateur du seau pour le Zinc Group, avait assuré au Wall Street Journal en 2024 que la connotation sexuelle n’était « Ce n’est absolument pas l’intention. ».

Avec deux vers au lieu d’un, le nouveau modèle n’a rien arrangé. Sur X, plusieurs internautes ont ironisé sur une équipe marketing qui aurait « pris les mèmes comme notes » sans rien en retenir. D’autres ont imaginé Villeneuve examiner les concepts de seaux avec la même intensité que les sandworms du film, ou plaisanté sur l’idée de se tenir la main à travers les deux ouvertures. Un commentaire critiquait plus sobrement l’ergonomie de l’objet, jugeant impossible d’y attraper une poignée correcte de popcorn.

What if we both reached for more popcorn and accidentally touched hands inside the DUNE: PART 3 popcorn bucket 👉🏻👈🏻 >.<🩵✨ https://t.co/jUTfHhBrvS — coco 🥥 (@HatsuneArmy64) October 29, 2026

Cineplex et les 100 millions de dollars de popcorn

La chaîne canadienne Cineplex a, de son côté, mis à jour le seau original à un seul ver avec un Sandworm Thumper fonctionnel, qui vibre réellement, en référence au dispositif utilisé dans le film pour attirer les créatures géantes. Michelle Saba, vice-présidente des communications pour Cineplex, a indiqué dans un communiqué transmis à CBC News que la chaîne appréciait que le merchandising fasse désormais partie de l’expérience en salle, offrant aux fans une façon interactive de profiter des confiseries.

Ce nouveau merchandising sera proposé dans la plupart des établissements Cineplex au Canada à partir du 17 décembre 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Pour AMC, l’enjeu dépasse le simple clin d’œil aux fans. Le dirigeant Adam Aron avait projeté que la chaîne réaliserait plus de 100 millions de dollars de ventes de seaux à popcorn à l’effigie de films en 2026. Les contenants collector sont devenus un argument commercial à part entière pour les salles : parmi les exemples récents figurent un seau en forme de cheval de Troie pour The Odyssey de Christopher Nolan, et un sac à main rouge pour The Devil Wears Prada 2.

Dune: Part Three sortira en salles aux États-Unis le 18 décembre 2026. Le film s’appuiera sur Dune Messiah, le deuxième roman de Frank Herbert publié en 1969, et retrouve Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, entouré de Zendaya, Robert Pattinson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin et Rebecca Ferguson.