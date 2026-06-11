Le push promo de Carrefour arrive : qu’est-ce que c’est ?

Carrefour expérimente le « push promo », un système révolutionnaire qui envoie des promotions personnalisées en temps réel sur le téléphone des clients selon leur localisation précise dans le magasin. Testé à Villabé, ce dispositif soulève des questions sur la vie privée tout en promettant une expérience d’achat inédite.

Carrefour teste le push promo, des promotions géolocalisées en magasin

Carrefour expérimente dans son hypermarché de Villabé, en Essonne, un système de promotions personnalisées envoyées directement sur le smartphone des clients selon leur position dans le magasin. Baptisé « push promo », ce dispositif développé avec la société Vusion exploite la géolocalisation Bluetooth pour cibler les offres commerciales en temps réel.

Selon les révélations d’Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, le magasin pilote intègre désormais 70 000 étiquettes électroniques, 500 caméras pilotées par intelligence artificielle et 7 000 rails connectés. Une infrastructure qui permet de localiser les clients avec une précision inédite.

Des notifications contextuelles rayon par rayon

Le fonctionnement repose sur l’application mobile Carrefour et la connexion Bluetooth activée. Les clients reçoivent alors des messages personnalisés selon leur position exacte : « Biscuits chocolat au lait Carrefour dans l’Allée 12: Grignotage confiserie. Vous y êtes ! Votre produit doit être tout près ». Une fois la notification reçue, ils peuvent actionner la fonction « faire clignoter l’étiquette » pour localiser instantanément l’article concerné.

Le système guide les utilisateurs avec un principe de « chaud » et « froid » jusqu’au produit ciblé. Deux clients évoluant dans le même rayon ne recevront jamais les mêmes notifications, puisque les offres s’adaptent à l’historique d’achat et aux habitudes de consommation de chacun.

Personnalisation maximale grâce aux données clients

L’enseigne exploite les traces numériques laissées par ses clients fidèles pour créer des parcours d’achat sur mesure. « Une promo à quelques mètres. Profitez de -0,10 € sur les paquets ou gâteaux Carrefour Classic, et bien d’autres promos dans ce rayon », illustre le type de message généré par le système.

Olivier Dauvers y voit « une façon maligne de réinventer la publicité sur lieu de vente en jouant sur la personnalisation des offres ». L’expérimentation vise à transformer chaque visite en magasin en une expérience unique et potentiellement plus lucrative pour l’enseigne.

Questions autour de la protection des données

Si l’innovation séduit par sa sophistication, elle interroge sur l’utilisation des données personnelles. Le système cartographie précisément les déplacements dans l’espace commercial, analyse les temps d’arrêt devant certains rayons et corrèle ces informations avec les achats précédents.

Le push promo nécessite l’activation volontaire du Bluetooth et l’utilisation de l’application officielle. Les utilisateurs conservent le contrôle, pouvant désactiver à tout moment les fonctionnalités de localisation. Carrefour devra néanmoins démontrer sa conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), comme le soulignent plusieurs observateurs.

Objectif : digitaliser tous les magasins d’ici 2030

L’expérimentation s’inscrit dans un projet plus vaste. Carrefour a annoncé en février dernier son ambition de « digitaliser l’intégralité de ses hypermarchés et supermarchés en France d’ici à 2030 ». Le push promo pourrait ainsi se généraliser à l’ensemble du réseau français.

Au-delà de leur fonction promotionnelle, les rails connectés optimisent la gestion logistique en surveillant les stocks en temps réel, facilitent le travail des préparateurs de commandes drive et réduisent les coûts opérationnels. L’enseigne mise sur l’amélioration du taux de conversion, la réduction des invendus et l’optimisation des parcours clients.