Leur café vaut 1€, la grenadine est offerte : l’adresse secrète qui rend fous les Parisiens

Même si la vie à Paris semble souvent bien trop chère pour ceux qui ont un budget serré, Heetch, connu dans le monde des VTC (Véhicule de Tourisme avec Chauffeur), se met en quatre pour changer la donne. En lançant son bar éphémère, l’entreprise offre à tous une occasion de profiter d’un bon moment sans se ruiner. Installé dans le 10e arrondissement, à deux pas de la Porte Saint-Denis, le Heetch Bar se veut une vraie bouffée d’oxygène pour ceux qui recherchent le plaisir sans se prendre la tête niveau prix.

Un concept sympa au cœur de Paris

Le bar se trouve au 13 rue du Faubourg Saint-Denis, dans un quartier animé et central. Ouvert du 4 juin au 30 juin 2025, il est vite devenu un petit bijou à découvrir pour les Parisiens et les curieux venus chiner de bonnes affaires. Avec des horaires allant de 7h30 à 2 heures du matin tous les jours, il s’adapte parfaitement au rythme effréné de la capitale.

Heetch veut offrir une expérience simple et accessible, à l’image des courses qu’ils assurent en VTC. Comme le souligne l’application dans son communiqué : « Une carte ultra-accessible, pensée pour faire plaisir aux petits budgets ». Le bar se targue d’être le moins cher de Paris, avec des tarifs qui mettent la concurrence en difficulté.

Des prix clairs et qui attirent

La carte du Heetch Bar est étudiée pour être limpide. On y trouve, par exemple, un café à 1 euro, une bière marquée Heetch pour 3,50 euros et des cocktails à partir de 5 euros. Pour les amateurs de douceurs, la grenadine est même servie gratuitement. Plutôt que de jouer sur la fameuse « happy hour » que l’on retrouve partout, ce bar vous garantit des tarifs constants tout au long de la journée.

Cette approche tarifaire, franchement abordable, a pour but d’attirer plein de monde tout en faisant la promo de la marque. En affichant ces prix, Heetch montre bien qu’il est possible de profiter de Paris sans exploser son budget, tout en contribuant à une mobilité urbaine plus durable.

Une ambiance détendue et conviviale

Là où ça se voit, c’est dans l’ambiance : une devanture rose facile à repérer invite les passants à venir découvrir un coin chaleureux. À l’intérieur, on trouve une terrasse cosy, des jeux de société en libre-service et même des tickets à gratter collectors pour tenter sa chance.

L’équipe mise sur un service attentionné qui crée une atmosphère décontractée de bon matin jusqu’à tard dans la nuit. « Le Heetch Bar, c’est à la fois une terrasse conviviale, un service attentionné, et une ambiance décontractée », détaille l’entreprise dans son communiqué.

Un esprit ouvert pour tous

La philosophie du Heetch Bar colle parfaitement à celle des services VTC de l’entreprise : simplicité, accessibilité et convivialité. Avec cet espace temporaire, Heetch offre aux Parisiens une pause bienvenue dans leur quotidien bien chargé et souvent onéreux.