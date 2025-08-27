Lidl annonce une baguette à 29 centimes

Depuis le 26 août 2025, Lidl et Aldi ont réactivé la mécanique qui avait marqué les esprits en 2022 : une baguette vendue à 0,29 €. Cette offensive commerciale, qualifiée de « prix sacrés » par Lidl, s’inscrit dans un environnement où le prix moyen de la baguette reste deux fois plus élevé en boulangerie artisanale. Mais au-delà du symbole, cette opération traduit les tensions entre logique de volume, stratégies d’image-prix et capacité de la filière à absorber des marges toujours plus réduites.

La baguette à 29 centimes : une arme marketing assumée

En affichant ce tarif, Lidl et Aldi choisissent un produit hautement symbolique. La baguette, consommée quotidiennement par près de neuf ménages sur dix en France, devient un levier d’attractivité redoutable. Thomas Braun, directeur des achats chez Lidl, explique : « Cette baguette à 29 centimes s’inscrit dans une campagne ‘prix sacrés’ … nous sommes les moins chers du marché. »

Cette approche n’est pas nouvelle. Michel-Édouard Leclerc rappelle : « 0,29 €, c’est le prix promo dans pas mal de Leclerc et c’est aujourd’hui l’un des thèmes de campagne de Lidl et Aldi ». Leclerc avait déjà utilisé cet argument en 2022 pour asseoir son image de champion du pouvoir d’achat. Dans les faits, la baguette devient un produit d’appel, dont la rentabilité individuelle est secondaire face à l’effet de halo généré sur l’ensemble du panier.

Une mécanique rendue possible par la structure des coûts

Derrière l’étiquette, plusieurs éléments économiques expliquent la faisabilité de ce prix :

Poids des matières premières limité : la farine représente seulement 15 à 20 % du coût total d’une baguette. La baisse du cours du blé, passé de 230 €/t en 2023 à 190 €/t en 2025 , réduit encore la pression amont.

: la farine représente seulement du coût total d’une baguette. La baisse du cours du blé, passé de , réduit encore la pression amont. Économies d’échelle : la production industrielle, mécanisée et concentrée, permet d’absorber une baisse tarifaire que l’artisan ne peut envisager sans rogner sa marge.

: la production industrielle, mécanisée et concentrée, permet d’absorber une baisse tarifaire que l’artisan ne peut envisager sans rogner sa marge. Logique de panier moyen : la baguette attire le consommateur en magasin. L’effet attendu réside dans les achats complémentaires, bien plus rémunérateurs.

Dans un contexte marqué par une inflation alimentaire de +20 % entre 2022 et 2024, le retour d’une baguette à 29 centimes fonctionne donc comme un signal politique, presque autant qu’économique.

Comparaison de prix et dualité marché

En 2025, le prix moyen en grande distribution se situe autour de 0,55–0,60 €, contre 1,09 € en boulangerie artisanale (UFC-Que Choisir, juillet 2025). L’écart n’a cessé de croître : en un an, la baguette a baissé de 5 centimes en GMS, tandis qu’elle a progressé de 2 centimes chez les boulangers.

Cette différence reflète deux modèles économiques distincts. Le supermarché valorise le volume et accepte des marges réduites, quand l’artisan revendique une valeur ajoutée liée au savoir-faire, à la qualité et à la proximité. Mais cette stratégie artisanale subit la pression d’une clientèle de plus en plus attentive aux prix, notamment en milieu urbain et périurbain.

Ventes en supermarché vs boulangerie : bascule silencieuse

La répartition des ventes illustre cette mutation structurelle. Selon les estimations reprises par l’UFC-Que Choisir, plus d’une baguette sur deux vendues en France provient aujourd’hui des grandes surfaces. La tendance s’est inversée en dix ans : la boulangerie indépendante, autrefois majoritaire, cède progressivement du terrain.

Plusieurs facteurs expliquent ce basculement :

Commodité : ouverture élargie, cuisson en continu, parking attenant.

: ouverture élargie, cuisson en continu, parking attenant. Prix : l’écart grandissant favorise le réflexe « panier complet en supermarché ».

: l’écart grandissant favorise le réflexe « panier complet en supermarché ». Standardisation de la qualité : si l’artisan garde l’avantage sur la diversité, les baguettes industrielles sont jugées « suffisamment correctes » par une partie des consommateurs.

Pour les boulangers indépendants, la bataille se joue désormais sur le haut de gamme et la différenciation (baguette tradition, pains spéciaux). Mais la clientèle captive rétrécit, accentuant les fermetures dans les zones rurales et périurbaines.

Une opération aux effets ambivalents

L’opération Lidl-Aldi renforce la compétition au sein du secteur, mais ses effets réels doivent être relativisés :

Sur la filière agricole : la baisse du blé joue favorablement, mais le prix de la baguette ne reflète que marginalement le revenu des producteurs.

: la baisse du blé joue favorablement, mais le prix de la baguette ne reflète que marginalement le revenu des producteurs. Sur les marges distributeurs : la baguette sert de produit étendard. Les pertes unitaires potentielles sont compensées par d’autres rayons, plus profitables.

: la baguette sert de produit étendard. Les pertes unitaires potentielles sont compensées par d’autres rayons, plus profitables. Sur la perception des consommateurs : le message est clair : « les enseignes défendent votre pouvoir d’achat ». Mais la réalité, c’est que seule une partie minime du budget alimentaire est affectée par la baguette.

Enjeux à moyen terme pour la consommation

La réintroduction d’un prix plancher aussi bas pourrait accélérer un mouvement déjà visible : la polarisation de la consommation alimentaire. D’un côté, des enseignes de masse comme Lidl, Aldi ou Leclerc misent sur l’hyper-compétitivité prix pour fidéliser. De l’autre, les artisans et acteurs premium se concentrent sur une clientèle prête à payer plus pour qualité, traçabilité et expérience.

Entre ces deux pôles, l’espace se réduit. Les classes moyennes supérieures, sensibles à la fois au prix et à la qualité, arbitrent de plus en plus finement. La baguette à 29 centimes illustre donc un clivage qui dépasse le simple rayon boulangerie : celui du futur de la distribution alimentaire en France.