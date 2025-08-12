Blé 2025 : bonne récolte, prix en baisse… mais pas forcément sur votre baguette

La moisson de blé 2025 rebondit en France après l’année noire 2024. Les rendements repartent, les volumes suivent, et les cours du blé reculent. Pour le consommateur, l’effet à la caisse sera plus nuancé : la farine ne pèse qu’une petite part du prix de la baguette, et l’inflation alimentaire reste tenace.

Bonne nouvelle côté champs : la France retrouve une récolte de blé solide en 2025. Les premières estimations officielles constatent un rebond des rendements, après la chute historique de 2024. Les prix du blé ont baissé sous les 210 €/t sur les marchés à terme au cœur de l’été. Mais du champ au fournil, le chemin est long : entre énergie, salaires, charges et marges aval, la baisse des cours du blé se répercute lentement – et partiellement – sur les prix du pain. Les indices de l’Insee confirment d’ailleurs une inflation alimentaire encore positive à l’été 2025.

Récolte : un vrai rattrapage dans la production de blé en France

Les services du ministère de l’Agriculture résument l’essentiel : « le rebond des rendements contribuerait à une forte augmentation des productions de céréales », dont le blé tendre, d’après la note « Infos rapides » du 1ᵉʳ août 2025. Le gain vient d’abord des rendements plus élevés, pas d’une flambée des surfaces. Les volumes français de blé repassent au-dessus de la barre des 32–33 millions de tonnes, un niveau cohérent avec une campagne revenue « dans la norme » après l’accident 2024, où la production avait touché un creux de plusieurs décennies.

Dans le détail, les chiffres diffusés depuis juillet par les organismes publics cadrent une production autour de 32,6 Mt, avec une collecte qui pourrait progresser d’environ +28 % d’une année sur l’autre si ce scénario se confirme.

Prix du blé : sous 210 €/t, mais attention au « prix baguette »

Sur Euronext, le blé meunier s’est stabilisé sous 210 €/t à la mi-juillet. Dit autrement : le coût de la matière première principale de la farine est bien retombé par rapport aux pics de 2022-2023. Intuitivement, on pourrait s’attendre à voir le prix de la baguette baisser dans la foulée. En réalité, la farine pèse peu dans le prix final : selon l’Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM), la part du blé dans la baguette n’était historiquement que 7–9 % et n’a dépassé 11,4 % qu’en 2022, année exceptionnelle. Le reste, ce sont les coûts de meunerie et de boulangerie (énergie, main-d’œuvre, loyers, transport, emballage), plus la marge et la fiscalité.



Conséquence : une baisse de 10 % du prix du blé ne signifie pas 10 % de moins sur la baguette. Le mouvement est amorti et retardé par des contrats, des stocks, puis les coûts fixes. D’autant que, côté consommation, l’Insee observe encore +1,6 % sur un an pour l’alimentation en juillet 2025 (estimation provisoire), signe que la détente sur certaines matières premières n’a pas (encore) effacé les hausses passées dans les rayons.