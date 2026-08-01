Livret A et LEP : ce qui change ce 1er août surprend les épargnants, voici combien vous toucherez vraiment en 2026

Roland Lescure, ministre de l’Économie, a officialisé les nouveaux taux de l’épargne réglementée dans un communiqué le 15 juillet 2026. À partir du 1er août 2026, le Livret A passera de 1,5 % à 1,7 %, tandis que le Livret d’épargne populaire (LEP) conservera son taux actuel de 2,5 %, rapporte le site Droit Finances.

C’est la première hausse du Livret A depuis février 2023. Depuis, la rémunération n’avait fait que reculer : 3 % en janvier 2025, puis 2,4 %, puis 1,7 %, avant de tomber à 1,5 % en février 2026. Cette fois, le mouvement s’inverse, même si la hausse ne dépasse pas 0,2 point.

Le nouveau taux découle des préconisations de la Banque de France, transmises au ministère de l’Économie, qui les a entérinées. Le calcul tient compte de l’inflation hors tabac et des taux d’intérêt du marché monétaire européen. Dans son communiqué, Roland Lescure a justifié sa décision en évoquant l’inflation contenue mais réelle, et les incertitudes liées à la crise au Moyen-Orient.

Il a ajouté vouloir préserver un avantage marqué pour l’épargne des ménages les plus modestes avec un taux maintenu à 2,5 % pour le LEP, une décision qui, selon lui, « protège le pouvoir d’achat des Français, tout en soutenant l’économie en finançant le logement social, les PME et la transition écologique ».

Un gain modeste pour 58 millions de détenteurs

Le Livret A concerne 58 millions de personnes en France, soit 83 % de la population selon les chiffres de 2024. Pour un livret rempli à son plafond de 22 950 euros, le rendement annuel s’établit à 367 euros net d’impôt, en tenant compte de l’évolution du taux depuis janvier 2026. Pour un encours plus courant de 7 800 euros, les intérêts annuels passeront de 117 à 132,60 euros, soit un gain de 15,60 euros.

Le LDDS, dont le taux s’aligne automatiquement sur celui du Livret A, grimpe donc lui aussi à 1,7 %. Son plafond reste fixé à 12 000 euros.

Du côté du LEP, réservé aux ménages sous conditions de ressources, l’application stricte de la formule réglementaire aurait dû aboutir à un taux compris entre 2,2 % et 2,3 %. La Banque de France a recommandé de maintenir la rémunération à 2,5 % pour protéger le pouvoir d’achat des foyers les plus modestes.

Douze millions de Français détiennent ce livret. Pour un LEP au plafond de 10 000 euros, le rendement annuel atteint 252 euros d’intérêts.

Directeur du Cercle de l’Épargne, Philippe Crevel observe qu’avec la hausse des prix constatée depuis le mois de mars, le rendement réel du Livret A était devenu négatif, son taux étant inférieur à l’inflation. Il souligne aussi que la prochaine fixation du taux du Livret A interviendra le 1er février 2027 en pleine période électorale, et qu’il sera alors difficile de procéder à une baisse.

En mai 2026, l’inflation atteignait 2,4 % selon l’Insee, un niveau supérieur au nouveau taux de 1,7 % du Livret A.

Ces nouveaux taux, 1,7 % pour le Livret A et le LDDS, 2,5 % pour le LEP, s’appliqueront jusqu’au début de l’année 2027. La prochaine révision est prévue le 1er février 2027. D’ici là, les épargnants dont les livrets ne sont pas remplis au plafond toucheront naturellement moins d’intérêts que les montants calculés pour les encours maximaux.