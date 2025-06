Livret A : la collecte de mai 2025 rebondit malgré la décollecte record du LEP

Le mois de mai 2025 marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’épargne des ménages français, notamment sur les livrets réglementés. Alors que les taux d’intérêt restent stables depuis février, le Livret A affiche une collecte positive, contrastant avec la décollecte historique du Livret d’épargne populaire (LEP). Publiés le 23 juin 2025, les derniers chiffres de la Caisse des Dépôts mettent en lumière des choix d’arbitrage de plus en plus marqués.

Le Livret A et le LDDS maintiennent une collecte nette positive en mai 2025

Malgré un contexte marqué par des taux stabilisés, l’épargne réglementée a enregistré une performance solide en mai. La collecte nette combinée du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) atteint 1,88 milliard d’euros sur l’ensemble des réseaux bancaires, selon les chiffres officiels publiés par la Caisse des Dépôts le 23 juin 2025.

Dans le détail, le Livret A a engrangé 1,22 milliard d’euros, tandis que le LDDS a contribué pour 660 millions d’euros à ce total. Ces chiffres traduisent une légère reprise après plusieurs mois de ralentissement. L’encours global sur ces deux produits atteint désormais 608,6 milliards d’euros, consolidant leur rôle de refuge pour l’épargne de précaution.

Une décollecte massive pour le Livret d’épargne populaire

Le contraste est frappant. Le LEP, qui s’adresse aux ménages modestes sous conditions de ressources, a enregistré une décollecte nette de –1,19 milliard d’euros en mai 2025. Ce repli intervient après un mois d’avril déjà marqué par un retrait de 1,96 milliard d’euros, soit un recul de plus de 3 milliards en deux mois, d’après les données.

Ce phénomène s’explique en grande partie par les vérifications annuelles des conditions d’éligibilité effectuées par les établissements bancaires. « Les revenus pris en compte pour 2025 sont ceux de 2023, année marquée par de fortes revalorisations salariales, notamment du Smic », explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne interrogé par Investir. De nombreux titulaires ont ainsi perdu leur droit au LEP, entraînant des fermetures massives de comptes.

Le taux du LEP, abaissé de 4 % à 3,5 % le 1er février 2025, n’a pas suffi à retenir les épargnants éligibles. En parallèle, les ménages redéploient leurs avoirs vers des produits plus dynamiques.

Une recomposition de l’épargne qui ne fait que commencer

Les chiffres de mai 2025 confirment une dynamique en deux temps. D’un côté, le Livret A et le LDDS continuent de capitaliser sur leur sécurité et leur accessibilité. De l’autre, le LEP subit un retournement brutal, dicté par les règles d’éligibilité plus que par le comportement des épargnants eux-mêmes.

L’ensemble de ces mouvements signale une réallocation progressive des fonds : l’épargne de précaution reste massive, mais elle se réorganise sous la pression des paramètres fiscaux et du rendement. Une situation qui devrait se poiursuivre durant l’été 2025 entre les dépenses liées aux vacances estivales et une attendue chute du taux d’intérêt du Livret A et du LDDS sur fond de ralentissement de l’inflation en France.