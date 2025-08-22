Livret A : première décollecte estivale depuis dix ans

En juillet 2025, le Livret A a connu une décollecte nette de 70 millions d’euros. Ce recul, qualifié de rare par les analystes, tranche avec les collectes positives observées les années précédentes. La dynamique globale de l’épargne réglementée reste légèrement positive grâce au LDDS, mais l’épisode illustre combien la décollecte devient une réalité lorsque les taux d’intérêt diminuent.

Un mois marqué par une décollecte inédite du Livret A et une collecte du LDDS

Après six mois consécutifs de flux positifs, le Livret A a subi en juillet 2025 une décollecte nette de 70 millions d’euros. Les dépôts n’ont donc pas suffi à compenser les retraits. Cette situation contraste avec le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), qui a enregistré une collecte de 340 millions d’euros sur la même période, selon les chiffres publiés par la Caisse des Dépôts le 21 août 2025. L’encours du Livret A s’élève malgré tout à 445,4 milliards d’euros à fin juillet, tandis que celui du LDDS atteint 164 milliards d’euros.

Globalement, le couple Livret A-LDDS reste légèrement en positif avec une collecte nette de 270 millions d’euros en juillet 2025, portant l’encours combiné à 609,4 milliards d’euros. Toutefois, cette performance demeure bien inférieure aux niveaux habituellement constatés à cette période. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, résume la situation : « L’annonce de la baisse du taux du Livret A de 2,4% à 1,7% en juillet [2025] a refroidi les ardeurs des épargnants, entraînant une deuxième décollecte en 2025 ».

Une décollecte en juillet, du jamais vu depuis 2015

Il faut remonter dix ans en arrière, en juillet 2015, pour retrouver une décollecte sur le Livret A, qui atteignait alors 970 millions d’euros. Depuis 2020, chaque mois de juillet s’était soldé par une collecte supérieure à 1 milliard d’euros. L’an dernier encore, en juillet 2024, elle s’élevait à 1,57 milliard, alors que la moyenne sur la période 2015-2024 atteignait 1,25 milliard. La décollecte actuelle constitue donc une véritable rupture dans la tendance.

En cumul depuis le début de l’année, le Livret A n’a engrangé que 2,9 milliards d’euros, contre 11,71 milliards sur la même période en 2024. Le LDDS connaît lui aussi un ralentissement, avec 3,4 milliards de collecte cumulée de janvier à juillet 2025, contre 5,61 milliards un an plus tôt. Quant au Livret d’Épargne Populaire (LEP), il s’est légèrement redressé en juillet avec 450 millions d’euros de dépôts, mais son cumul sur sept mois reste négatif à – 1,97 milliard d’euros, loin des + 4,98 milliards constatés sur la même période en 2024. Ces chiffres mettent en évidence l’essoufflement général de la collecte nette.

Les raisons derrière la décollecte de juillet 2025

La principale explication avancée par les observateurs réside dans la baisse des taux. Depuis le 1er août 2025, le rendement du Livret A est passé de 2,4% à 1,7%, aligné sur celui du LDDS. Le LEP, qui bénéficie d’une dérogation destinée aux ménages modestes, a vu son taux reculer de 3,5% à 2,7%. Cette chute des rendements a logiquement incité certains épargnants à retirer une partie de leurs fonds, réduisant l’attractivité du Livret A.

D’autres facteurs ont cependant joué. Le Cercle de l’Épargne souligne que le LDDS a profité des remboursements d’impôts de plus de 10 millions de contribuables, souvent virés directement sur ce produit. Le LEP, de son côté, a résisté grâce à son avantage fiscal et à un taux supérieur à celui du Livret A, malgré une décollecte cumulée encore négative. Enfin, la perception d’une rémunération insuffisante face à l’inflation et à d’autres placements a pesé sur la confiance des ménages.