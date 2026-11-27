La gestion de dizaines de références d’emballages en stock, l’expédition de colis remplis de vide et la hausse des coûts de transport pèsent lourdement sur les marges des entreprises industrielles et logistiques, d’autant plus que le règlement européen PPWR plafonnera à 50 % l’espace vide dans les colis à partir de 2030. Investir dans une machine à fabriquer des cartons permet de produire ses caisses sur mesure en interne, au moment exact du besoin, tout en supprimant le calage superflu. Ce comparatif analyse quatre grandes catégories d’équipements — des boxmakers compacts aux lignes automatisées — selon des critères techniques objectifs afin de vous aider à identifier la technologie adaptée à vos volumes et à votre mix produit.

Pourquoi de plus en plus d’entreprises fabriquent leurs cartons en interne

Le modèle traditionnel d’approvisionnement auprès d’un cartonnier atteint vite ses limites dès lors que le catalogue de produits s’élargit ou que les commandes deviennent irrégulières. Maintenir un stock tampon de trente ou cinquante formats différents immobilise des mètres carrés précieux en entrepôt, mobilise de la trésorerie et expose l’entreprise au risque d’obsolescence ou de rupture sur certaines dimensions. À l’inverse, lorsque les opérateurs manquent du bon format, ils utilisent des caisses trop grandes qu’il faut combler avec du papier froissé, des coussins d’air ou des particules de calage.

Cette pratique génère un double surcoût : l’achat de consommables de remplissage et la facturation du transport au poids volumétrique, qui pénalise directement le transport d’air. Par ailleurs, le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) fixe, à partir de 2030, un ratio de vide maximal de 50 % pour les emballages groupés, de transport et du commerce électronique, ce qui incite dès aujourd’hui les chargeurs à ajuster le contenant au plus près du contenu.

Adopter une machine à fabriquer des cartons directement sur site transforme cette contrainte logistique en levier d’efficacité. L’entreprise ne stocke plus que quelques références de carton brut — sous forme de plaques ou de carton en continu — et produit à la demande le format exact requis pour chaque expédition ou lot de fabrication.

Les critères pour comparer les machines à fabriquer des cartons

Pour évaluer objectivement une machine de fabrication de cartons, il convient de confronter ses caractéristiques techniques aux réalités quotidiennes de votre atelier ou de votre entrepôt :

Cadence et temps de changement de format : la productivité réelle ne dépend pas uniquement de la vitesse de pointe exprimée en boîtes/heure, mais aussi du temps de changement de format. Sur des séries courtes, un réglage manuel de dix minutes pénalise davantage le rendement global qu’une cadence nominale modérée associée à un paramétrage instantané.

la productivité réelle ne dépend pas uniquement de la vitesse de pointe exprimée en boîtes/heure, mais aussi du temps de changement de format. Sur des séries courtes, un réglage manuel de dix minutes pénalise davantage le rendement global qu’une cadence nominale modérée associée à un paramétrage instantané. Format et type de matière première : une machine de découpe de carton ondulé peut être alimentée par des plaques individuelles (feuilles découpées) ou par du carton en accordéon (fanfold). Il faut également vérifier la compatibilité avec le carton ondulé simple cannelure, double cannelure, voire triple cannelure haute densité, ainsi que la largeur maximale de carton admissible par la machine.

une machine de découpe de carton ondulé peut être alimentée par des plaques individuelles (feuilles découpées) ou par du carton en accordéon (fanfold). Il faut également vérifier la compatibilité avec le carton ondulé simple cannelure, double cannelure, voire triple cannelure haute densité, ainsi que la largeur maximale de carton admissible par la machine. Bibliothèque FEFCO et personnalisation : les équipements modernes intègrent en standard les principaux styles FEFCO (caisses américaines FEFCO 0201, boîtes coiffes, découpes enveloppantes) et permettent de mémoriser des dizaines ou des centaines de gabarits sur mesure pour les rappeler en un clic.

les équipements modernes intègrent en standard les principaux styles FEFCO (caisses américaines FEFCO 0201, boîtes coiffes, découpes enveloppantes) et permettent de mémoriser des dizaines ou des centaines de gabarits sur mesure pour les rappeler en un clic. Encombrement et ergonomie : la surface au sol disponible, le pilotage via un écran tactile intuitif et l’absence d’outillage ou de formes de découpe physiques (matrices) conditionnent la rapidité de prise en main par les opérateurs.

la surface au sol disponible, le pilotage via un écran tactile intuitif et l’absence d’outillage ou de formes de découpe physiques (matrices) conditionnent la rapidité de prise en main par les opérateurs. Modules complémentaires en ligne : selon le niveau de finition souhaité, certaines machines intègrent le collage automatique des pattes, un groupe d’impression flexographique pour les logos et mentions logistiques, ou encore une imprimante jet d’encre carton pour le marquage variable haute définition (codes-barres, numéros de lot, références clients).

Comparatif des 4 familles de machines de fabrication de cartons

Plutôt que de chercher un équipement universel, il est préférable de distinguer quatre grandes architectures de machines, classées ici par capacité de production croissante et niveau d’automatisation.

Le boxmaker semi-automatique

Conçue comme une machine carton petite série, la version semi-automatique s’adresse aux ateliers industriels, aux PME manufacturières et aux services expédition qui produisent de quelques dizaines à quelques centaines d’emballages par jour avec des dimensions très variables. L’opérateur sélectionne le style FEFCO et les cotes sur l’interface de commande, puis introduit manuellement la plaque de carton ondulé dans la machine.

Ses principaux atouts résident dans son encombrement réduit, sa simplicité mécanique et son ticket d’entrée accessible, permettant un amortissement rapide même sur de faibles volumes. Le Boxmat 2 illustre cette catégorie : capable d’atteindre une cadence indicative allant jusqu’à environ 700 boîtes/heure, il traite le carton ondulé simple et double cannelure en réalisant le refendage, le rainurage, l’encochage et l’évacuation des chutes en un seul passage. Ses limites apparaissent lorsque les séries s’allongent ou que l’alimentation manuelle devient un goulot d’étranglement pour l’opérateur.

Le boxmaker automatique tout-en-un

Le boxmaker automatique répond aux besoins des entreprises qui gèrent de petites et moyennes séries tout en changeant fréquemment de format au cours de la journée. Équipée, selon la configuration, d’un margeur automatique (à dépression ou à friction), la machine prélève les plaques de carton en pile et les façonne sans intervention manuelle continue, tout en conservant une grande souplesse de réglage.

Cette famille combine polyvalence et productivité soutenue, tout en éliminant le coût et le stockage des outils de découpe traditionnels. En revanche, elle reste conçue pour des lots discontinus plutôt que pour l’emballage unitaire à haute cadence sur convoyeur. Une machine emballage carton de cette génération intègre généralement l’ensemble des opérations de façonnage sur un châssis compact.

Parmi les fabricants européens de boxmakers, Boxmat propose une gamme qui couvre la plupart des besoins de production de cartons à la demande. Conçues et fabriquées en Europe par le groupe polonais Zemat Technology Group, basé à Łódź, les machines Boxmat vont du modèle semi-automatique Boxmat 2, pensé pour les petites séries, aux boxmakers automatiques Boxmat PRO et PRO X. Ces derniers réalisent refendage, rainurage, encochage et découpe des pattes de collage en un seul passage, avec en option le collage et l’impression flexo. Le format se change depuis un écran tactile, sans outil ni forme de découpe, en moins d’une minute sur le PRO X. Pour les cartons de forte densité, le Boxmat HD complète l’offre. Selon les modèles, les machines acceptent les plaques comme le carton fanfold, ce qui laisse à l’entreprise le choix de son mode d’approvisionnement. D’autres acteurs européens, comme Kolbus Autobox ou LCR Lorenzoni, proposent également des équipements dans ce segment.

Les systèmes d’emballage à la demande sur fanfold

Destinés à l’emballage à la demande pour l’e-commerce à fort volume et aux grands centres de distribution, ces systèmes fonctionnent en flux continu à partir de carton fanfold (carton en accordéon stocké sur palette). Couplés à un scanner 3D ou à un système d’information (WMS), ils mesurent chaque commande en temps réel et découpent un carton parfaitement ajusté autour des articles avant de le former, de le fermer et de l’étiqueter sur convoyeur.

Le marché compte plusieurs spécialistes établis sur ce segment, tels que Packsize, Panotec, Sparck Technologies ou encore CMC. Le point fort de cette architecture réside dans sa cadence très élevée en ligne et sa capacité à supprimer quasi totalement le vide dans les colis unitaires. Ses contraintes portent sur un investissement initial nettement plus élevé, un encombrement important au sol et une dépendance logistique vis-à-vis de l’approvisionnement en carton fanfold auprès de fournisseurs spécialisés.

La table de découpe numérique

La table de découpe numérique (équipée de têtes à couteaux oscillants ou tangentiels et de molettes de rainage) s’adresse aux bureaux d’études packaging, aux fabricants de PLV et aux ateliers réalisant du prototypage ou de très petites séries de formes complexes. Pilotée directement par des fichiers CAO/DAO, elle découpe sans matrice n’importe quelle géométrie plane sur une large variété de supports (carton ondulé, carton compact, mousses techniques).

Si sa précision et sa liberté géométrique sont inégalées pour les calages intérieurs ou les coffrets sur mesure, sa cadence demeure faible pour la production courante de caisses américaines standard (FEFCO 0201), pour lesquelles un boxmaker se révèle nettement plus rapide.

Tableau comparatif des technologies de fabrication de cartons

Critère Boxmaker semi-automatique Boxmaker automatique Système fanfold intégré Table de découpe Volumes typiques Petites séries Petites et moyennes séries Gros volumes e-commerce Prototypes, très petites séries Cadence indicative Jusqu’à ~700 boîtes/h (Boxmat 2) Jusqu’à ~1200 boîtes/h (Boxmat PRO) Très élevée, en ligne Faible pour boîtes standard Changement de format Rapide, réglage via écran < 60 s, sans outil (Boxmat PRO X) Automatique, piloté par logiciel Selon fichier de découpe Matière Plaques (et fanfold selon modèle) Plaques et/ou fanfold Fanfold Plaques Types de carton Simple et double cannelure Jusqu’à carton haute densité (Boxmat HD) Selon modèle Large choix Options – Collage, impression flexo Formage, fermeture, étiquetage en ligne Découpe de formes complexes Investissement Le plus accessible Intermédiaire Élevé Intermédiaire à élevé Profil idéal Atelier, PME industrielle Distributeur, 3PL, cartonnier Pure player e-commerce Agence packaging, PLV

Quelle machine pour quel profil d’entreprise ?

Le choix d’une machine à cartons sur mesure dépend avant tout de la structure de vos commandes et du nombre de références gérées quotidiennement. Pour fabriquer ses propres cartons en entreprise de manière rentable, quatre scénarios typiques se dégagent :

Atelier industriel ou PME manufacturière : vous expédiez entre 50 et 300 colis par jour avec des produits lourds ou encombrants aux dimensions variées (pièces détachées, menuiserie, équipements). Un boxmaker semi-automatique ou automatique d’entrée de gamme suffit à absorber cette charge tout en réduisant nettement la surface de stockage dédiée aux emballages vides.

vous expédiez entre 50 et 300 colis par jour avec des produits lourds ou encombrants aux dimensions variées (pièces détachées, menuiserie, équipements). Un boxmaker semi-automatique ou automatique d’entrée de gamme suffit à absorber cette charge tout en réduisant nettement la surface de stockage dédiée aux emballages vides. Distributeur B2B ou prestataire logistique (3PL) : vous gérez des milliers de SKU et préparez des commandes multi-produits aux volumes hétérogènes, avec des changements de dimensions plusieurs fois par heure. Un boxmaker automatique capable de changer de format en moins d’une minute permet d’alimenter les postes d’emballage sans ralentir la préparation de commandes.

vous gérez des milliers de SKU et préparez des commandes multi-produits aux volumes hétérogènes, avec des changements de dimensions plusieurs fois par heure. Un boxmaker automatique capable de changer de format en moins d’une minute permet d’alimenter les postes d’emballage sans ralentir la préparation de commandes. Acteur e-commerce de grande échelle : vous traitez plusieurs milliers de colis par jour avec une forte proportion de commandes mono-article ou de petits volumes standardisés. L’intégration d’une ligne de production automatisée ou d’un système sur fanfold piloté par scanner 3D maximise la cadence et optimise les coûts de transport sur chaque expédition.

vous traitez plusieurs milliers de colis par jour avec une forte proportion de commandes mono-article ou de petits volumes standardisés. L’intégration d’une ligne de production automatisée ou d’un système sur fanfold piloté par scanner 3D maximise la cadence et optimise les coûts de transport sur chaque expédition. Cartonnier ou imprimeur : vos clients exigent des petites séries réactives, des tirages tests ou des emballages personnalisés à faible volume que vos lignes rotatives traditionnelles peinent à rentabiliser. Un boxmaker automatique équipé d’un module d’impression flexographique permet de traiter ces commandes urgentes avec une marge préservée.

Conclusion

Le choix d’une machine à fabriquer des cartons repose sur un équilibre précis entre la variété de vos formats, le type de cannelure utilisé et la cadence horaire exigée par votre flux logistique. Qu’il s’agisse de gagner en autonomie sur des petites séries industrielles ou de réduire le vide dans les expéditions e-commerce, chaque famille d’équipement répond à une contrainte opérationnelle spécifique. Pour estimer la cadence et la rentabilité d’un boxmaker sur vos propres formats, il est utile de demander une démonstration sur échantillons.