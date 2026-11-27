Choisir une offre intégrale

Encaisser depuis son e-commerce

Associer une solution de paiement en ligne et un TPE permet de centraliser et de gérer tous les paiements de son activité. L’installation sur le site de vente se fait grâce à un module dédié compatible avec les éditeurs CMS classiques : WooCommerce, PrestaShop ou encore Magento. L’intégration via un kit de développement et une bibliothèque API est également possible.

La solution comprend une page de paiement sécurisée sur laquelle le client sélectionne son moyen de paiement favori. L’interface est généralement personnalisable avec le logo et les couleurs de la boutique en ligne.

Encaisser depuis son point de vente

Le terminal de paiement électronique (TPE) permet d’encaisser en magasin les paiements par carte ou wallet. Les modèles de nouvelle génération fonctionnent grâce à une application Android.

Le TPE offre la même facilité d’utilisation qu’un smartphone. Le commerçant :

saisit le montant de la vente ;

présente le terminal au client ;

propose le ticket de paiement au format papier ou dématérialisé (via SMS ou e-mail) ;

suit en temps réel l’évolution des ventes.

Des fonctionnalités, parfois en option, permettent de personnaliser le TPE. Le paiement par lien, par exemple, est utile pour encaisser un acompte à distance.

Gérer les transactions depuis un portail marchand unique

Suivre l’intégralité des encaissements

Toutes les ventes réalisées sur la plateforme e-commerce et en magasin sont centralisées au sein d’un portail marchand unique. Le logiciel de caisse certifié permet également d’enregistrer les paiements par chèque ou en espèces. Sa gestion est facilitée par l’intégration du catalogue de produits ou de services, avec le prix et le taux de TVA.

Il est possible de faire des statistiques et d’exporter des données, par exemple, les ventes par canal ou par période.

Activation des méthodes de paiement

Depuis son portail, le commerçant active les méthodes de paiement. Il s’agira des différents types de cartes bancaires(CB, Visa, Mastercard, Maestro, etc.), des wallets (les portefeuilles électroniques tels que PayPal, Apple Pay et Google Pay) et de tout autre moyen utile pour son activité.

Les solutions de paiement en ligne et les TPE autorisent les paiements par titres-restaurant CONECS ou Meal vouchers, ainsi que les chèques-vacances connect.

Créer les profils des collaborateurs

Les commerçants donnent à leurs collaborateurs un accès au portail de gestion via un profil personnalisé. Les équipes peuvent ainsi encaisser depuis plusieurs TPE en magasin ou gérer les paiements en ligne.

Combien coûte une offre intégrale ?

Les tarifs sont librement fixés par le prestataire de services de paiement (PSP). Il s’agit d’un professionnel de la monétique habilité (une banque ou une entreprise agréée). Il est important de faire un comparatif avant de choisir une offre. Généralement, le coût comprend :

un abonnement mensuel pour accéder au service ;

des frais de transaction (qui dépendent du volume) ;

la location du TPE ;

d’éventuelles options.

En résumé, pour associer une solution de paiement e-commerce et un ou plusieurs TPE, il faut choisir une offre intégrale. Celle-ci donne accès à un portail où sont centralisées toutes les transactions de l’activité. Ce portail marchand permet aussi de paramétrer les moyens de paiement, de créer plusieurs profils pour les équipes et de suivre les opérations.

Questions fréquentes

Comment encaisser à la fois en ligne et en magasin ?

Choisissez une solution simple à utiliser et omnicanale qui centralise tous les paiements au sein d’un même portail marchand. Vous gérez ainsi vos transactions effectuées sur votre boutique en ligne et via vos TPE de manière autonome et en passant par les services d’un unique prestataire.

Quelle solution pour encaisser à distance sans boutique en ligne ?

Le paiement par lien permet les encaissements à distance. Le commerçant génère un lien unique et infalsifiable depuis son portail marchand et l’envoie au client par SMS ou e-mail.