Et si l’État décidait de taxer la jeunesse, les rapports sexuels ou même les mètres carrés d’un appartement familial ? Dans son ouvrage Sophismes fiscaux – Contes d’un pays où tout se taxe, l’auteur s’inspire de Frédéric Bastiat pour pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements qui alimentent le débat fiscal français. Dans cet entretien, il revient sur la genèse de son livre, les mécanismes de la fiscalité française et les réformes qu’il estime nécessaires pour réduire la pression fiscale tout en améliorant les services publics.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire Sophismes fiscaux – Contes d’un pays où tout se taxe ? Quel a été le déclic ?

Tout est parti d’une réflexion absurde. À l’été 2025, après une énième proposition farfelue lue sur les réseaux sociaux, je me suis demandé ce qui se passerait si l’État taxait les rapports sexuels. J’ai imaginé des déclarations croisées entre partenaires, puis des applis de rencontre tenues de transmettre leurs données au fisc. Je riais tout seul, et ma femme ne comprenait pas pourquoi.

Le vrai déclic est venu quelques semaines plus tard, quand la taxe Zucman a envahi les plateaux. Les arguments chiffrés glissaient dessus sans laisser de trace : face à une idée simple et morale, un tableau Excel ne pèse pas lourd. J’ai repris ma taxe imaginaire et j’ai écrit un chapitre, pour voir. Puis un deuxième. Au troisième, je savais que je tenais un livre.

Vous vous inscrivez dans la tradition des Sophismes économiques de Frédéric Bastiat. Pourquoi avoir choisi l’humour et l’absurde pour aborder un sujet aussi sérieux que la fiscalité ?

Précisément parce que le sujet est sérieux et que les arguments sérieux ne suffisent plus. L’argumentation économique reste indispensable, mais elle peine à se faire entendre face aux slogans.

Bastiat l’avait compris dès 1845 avec sa Pétition des fabricants de chandelles : des marchands de bougies y demandent au Parlement d’interdire le soleil, coupable de concurrence déloyale. Il ne s’indigne pas et ne fait pas la morale. Il prend ses adversaires au mot et déroule leur logique jusqu’au bout. Le lecteur rit, puis il réfléchit.

On rit beaucoup de la politique aujourd’hui, du Gorafi aux Guignols autrefois, mais presque plus personne ne fait de l’humour une arme rhétorique. Au pays de Voltaire, c’est un comble. J’ai voulu renouer avec cette tradition.

Dans votre premier chapitre, vous imaginez une famille contrainte de céder progressivement les pièces de son appartement à l’État pour s’acquitter de ses impôts. Que cherchez-vous à démontrer à travers cette histoire ?

Je voulais rendre concrète une idée qui paraît très abstraite : taxer un patrimoine qui ne produit aucun revenu. Quand on parle d’actions ou de valorisation d’entreprise, le grand public décroche. Un appartement, tout le monde comprend.

Les Despart vivent dans quatre-vingts mètres carrés du onzième arrondissement, hérités des parents de Monsieur. Leur impôt annuel dépasse largement ce que leurs revenus permettent de payer. Faute de liquidités, ils paient en nature : un contrôleur courtois, muni d’un laser et d’une tablette, calcule que 1,6 mètre carré correspond exactement à la somme due, et désigne le placard. Viennent ensuite les toilettes, puis une partie du salon.

Ce qui m’intéressait surtout, c’est la réaction des personnages. Personne ne se révolte. Ils s’adaptent, s’organisent et inventent des stratégies pour tenir. Une taxe sur la richesse latente finit toujours ainsi, par la cession du bien, morceau par morceau.

Vous allez jusqu’à imaginer une taxe sur la jeunesse, au motif que les jeunes disposent de davantage d’années pour profiter de la vie. Comment avez-vous construit ces raisonnements fiscaux fictifs ?

Je pars toujours d’un argument qu’on entend réellement dans le débat public, et je le transpose sur une autre assiette.

Pour ce chapitre, j’ai repris les arguments qu’on oppose à chaque tentative de réforme de nos retraites : la solidarité entre générations, la dette envers ceux qui nous ont précédés, les contraintes de la démographie. Le mot retraite n’apparaît jamais. J’ai simplement appliqué ces arguments à une contribution assise sur l’âge : plus vous êtes jeune, plus vous avez de temps de vie devant vous, donc plus vous devez contribuer.

Le lecteur reconnaît les formules et en mesure la portée en les voyant servir une cause qui lui paraît absurde. Pour le reste, la méthode est la même dans tous les chapitres : une mesure plausible, des experts, des chiffres d’une précision maniaque, un vocabulaire solidaire, puis la logique déroulée jusqu’au bout.

Vous dénoncez une tendance française à répondre à chaque problème par une nouvelle taxe. Comment expliquez-vous cette incapacité à sortir du réflexe fiscal ?

Une taxe a tout pour plaire à un responsable politique. Elle s’annonce en une phrase, elle affiche une intention morale et elle rapporte, du moins sur le papier, dès l’année suivante. Ses coûts sont diffus et différés : l’entreprise qui ne se crée pas, le diplômé qui part, l’investissement qui n’a pas lieu.

Bastiat appelait cela « ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas ».

S’y ajoute un demi-siècle de facilité budgétaire, à droite comme à gauche : la France n’a plus voté de budget à l’équilibre depuis 1974. Quand la dépense augmente chaque année, la taxe nouvelle devient le chemin le plus court.

En France, l’impôt n’est plus un outil, c’est un réflexe. Mon livre essaie de rendre ce réflexe visible en le poussant jusqu’au point où il devient ridicule.

Quelles réformes permettraient, selon vous, de réduire la pression fiscale tout en améliorant la qualité des services publics ?

D’abord inverser le réflexe : chercher des économies avant de chercher des recettes. Nous consacrons 57 % de notre richesse nationale à la dépense publique, et pourtant hôpitaux, écoles et tribunaux se dégradent. Le problème tient donc à l’usage de cet argent.

Je vois trois chantiers. Alléger la bureaucratie pour remettre des moyens là où l’on soigne, où l’on enseigne, où l’on protège et où l’on juge. Baisser les charges sociales pour rapprocher le salaire brut du salaire net, ce qui augmente directement le pouvoir d’achat de ceux qui travaillent. Simplifier enfin les normes qui compliquent la vie de ceux qui veulent entreprendre, construire, louer ou embaucher.

Certaines mesures seront douloureuses, je ne le cache pas : désindexer une partie des pensions, ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite, supprimer une bonne part des agences de l’État qui font doublon avec les administrations.

Cela demande du courage politique. De l’imagination fiscale, nous en avons déjà à revendre.

Quel message aimeriez-vous que les lecteurs retiennent après avoir refermé votre livre ?

Qu’un raisonnement fiscal ne s’arrête jamais de lui-même. Si une inégalité justifie un impôt, rien n’empêche la suivante de justifier le sien. Après le patrimoine viennent les diplômes, puis le réseau d’amis, puis le bonheur.

Mes personnages sont des gens ordinaires : un couple qui a hérité d’un appartement, une ingénieure, une professeure de lettres, un cadre commercial. Aucun ne se croyait concerné. La prochaine fois que le lecteur entendra parler d’une contribution « exceptionnelle » ou « de solidarité » censée ne viser que les autres, j’aimerais qu’il se demande où la logique s’arrêtera. Et qu’il repense au placard des Despart.