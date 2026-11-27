Depuis le 1er décembre, le Smic a augmenté de 1,6% pour atteindre 1 897,35 euros brut par mois. Selon la CGT, seules 55 des 164 branches dont les premiers échelons sont désormais inférieurs à ce montant ont prévu des négociations salariales avant le 15 décembre. Les 109 autres n’ont, pour l’instant, programmé aucune discussion.

Un Smic relevé de 1,6 % au 1er décembre

Le Smic, plancher légal de rémunération en France, s’établit au 1er décembre 2026 à 1 501,94 euros nets mensuels, soit 24,01 euros de plus. Cette revalorisation de 1,6% comprend 1 % d’ajustement automatique lié à l’inflation et un coup de pouce gouvernemental de 0,6 %, le premier depuis 2012. Avec les revalorisations automatiques de janvier et de juin, la progression du Smic atteint 5,3 % sur l’ensemble de 2026.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé le coup de pouce le 9 novembre, lors d’une conférence sociale avec les partenaires sociaux, en réponse aux mobilisations contre la vie chère engagées depuis septembre 2026. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou espérait que les négociations dans les branches et les entreprises étendraient la hausse aux autres salaires.

Chaque branche, dans le bâtiment, le commerce ou l’hôtellerie par exemple, fixe des minima selon les qualifications. Avant le 1er décembre, les premiers échelons de 164 branches se situaient sous le nouveau Smic de 1 897,35 euros brut. Les employeurs doivent verser au moins le minimum légal, même si la grille conventionnelle reste inchangée. Sans renégociation, un salarié qualifié peut ainsi être payé autant qu’un débutant dont la rémunération a été portée au Smic.

Six branches ne prévoient pas de négocier avant 2027

Lors d’une conférence de presse le 26 novembre, la CGT a dénoncé l’inaction des branches professionnelles. Agathe Le Berder, membre de son bureau confédéral, a indiqué que 55 branches avaient programmé des discussions avant le point d’étape du 15 décembre et que six autres avaient annoncé ne pas négocier avant 2027. « C’est maintenant qu’il faut retirer des aides publiques », a-t-elle déclaré.

Renégocier toute une grille ne revient pas seulement à relever son premier échelon : maintenir les écarts de rémunération entre qualifications peut conduire à augmenter d’autres niveaux. Le texte évoque le cas d’un salarié qualifié payé 100 euros de plus qu’un débutant, écart qu’il faudrait préserver. Les entreprises craignent aussi que des hausses en bas de grille suscitent des revendications aux niveaux intermédiaires et supérieurs. Certains secteurs invoquent leurs marges réduites, la concurrence internationale ou les incertitudes économiques.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, demande de sanctionner les branches « qui refusent de conclure des accords, qui refusent d’augmenter l’ensemble des salaires ». Sans accord sur les grilles, les salariés déjà rémunérés au-dessus du Smic ne bénéficient pas automatiquement de sa revalorisation.

Des allègements de cotisations moins favorables pour certaines entreprises

Depuis 1993, les gouvernements ont réduit les cotisations patronales sur les bas salaires afin d’encourager l’emploi peu qualifié. La réduction est aujourd’hui maximale pour une rémunération au niveau du Smic, décroît jusqu’à 1,6 Smic et disparaît au-delà. Ces allègements bénéficient notamment aux entreprises de la restauration, du commerce, du nettoyage et de l’aide à domicile, tout en représentant un coût pour l’État.

Le gouvernement a publié un décret le 10 novembre 2026 qui modifie le calcul de ces allègements dans les branches dont les minima conventionnels restent inférieurs au Smic. Les entreprises concernées bénéficieront d’un calcul moins favorable de leurs exonérations de cotisations.

La CGT juge cette modification insuffisante. Dans une intervention rapportée par Challenges, Sophie Binet l’a qualifiée de « pistolet à eau » : « Ce fameux décret du gouvernement ne fait peur à personne : ce n’est pas une arme nucléaire, mais un pistolet à eau. » Le syndicat réclame que le délai avant l’application des sanctions passe de plusieurs mois à deux mois, ainsi que le retrait des aides publiques aux secteurs qui refusent de négocier.

Les revendications de la CGT avant le point d’étape du 15 décembre

La CGT demande le retrait immédiat des exonérations de cotisations sociales pour les branches qui refusent de négocier, une application plus rapide des sanctions prévues par le décret et des hausses de salaire au-delà du seul Smic. Une journée de mobilisation réunissant la CGT, la CFDT et des syndicats de la fonction publique a été organisée le 1er décembre pour soutenir ces revendications.

Pour les salariés rémunérés au-dessus du Smic, une grille inchangée peut réduire l’écart avec les premiers échelons sans augmenter leur propre salaire. Les branches ont jusqu’au point d’étape du 15 décembre pour engager les discussions annoncées.