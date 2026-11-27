Votée le 25 novembre 2026, une loi australienne oblige les réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram et TikTok, à laisser leurs utilisateurs désactiver les algorithmes de recommandation. Elle rend aussi les plateformes directement responsables de la protection des mineurs contre certains contenus nuisibles. Les amendes peuvent atteindre 5 % de leur chiffre d’affaires mondial annuel, avec un minimum de 66 millions d’euros.

Ce que changent les recommandations personnalisées

Un algorithme personnalisé s’appuie sur les clics, le temps passé devant un contenu et les interactions pour choisir ce qu’il propose ensuite. Une vidéo regardée longtemps peut ainsi être suivie de vidéos similaires. Netflix utilise l’historique des visionnages pour recommander des films, YouTube celui des vidéos consultées, et TikTok ajuste en temps réel son flux « Pour toi ».

Ces recommandations peuvent enfermer les utilisateurs dans des bulles informationnelles, où les contenus qui confirment leurs opinions prennent davantage de place. La recherche d’engagement favorise aussi les publications chargées émotionnellement. Un adolescent qui consulte une vidéo sur les régimes alimentaires peut se voir proposer des contenus de plus en plus radicaux sur la perte de poids, avec un risque de troubles alimentaires.

Un rapport de l’Anses publié en janvier 2026 qualifie de « prédatrices » les stratégies de captation de l’attention. Sarah El Hairy, haute-commissaire à l’Enfance en France, déclare : « Nous avons interdit le travail des enfants dans les usines mais nous avons accepté leur exploitation dans les algorithmes. » Les jeunes peuvent recevoir, sans les avoir recherchés, des contenus pornographiques, du harcèlement, des publications glorifiant la criminalité ou encourageant l’anorexie.

Fil chronologique, protection des mineurs et amendes

Les plateformes devront proposer un bouton pour passer à un fil chronologique, dans lequel les publications apparaissent par ordre de parution plutôt qu’en fonction d’une personnalisation. Cette mesure entre en vigueur dans 12 mois. Dans l’Union européenne, le Digital Services Act (DSA) prévoit déjà depuis 2024 une option de fil non personnalisé, mais celle-ci reste difficile à trouver dans les paramètres et peu d’utilisateurs l’activent.

La loi australienne tient également les réseaux sociaux directement responsables de la protection des mineurs contre quatre catégories de contenus : pornographie, harcèlement en ligne, glorification de la criminalité et encouragement aux troubles alimentaires. La ministre des Communications, Anika Wells, prévient : « Les géants de la tech ne peuvent plus se faire d’illusions : ils sont responsables de la sécurité des Australiens sur leurs plateformes, et nous leur demanderons des comptes s’ils manquent à cette obligation. » Cette responsabilité juridique diffère de la position de simple hébergeur revendiquée jusqu’ici par les plateformes.

Les sanctions peuvent atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial annuel, avec un plancher de 109,2 millions de dollars australiens, soit 66 millions d’euros. Pour Meta, dont le chiffre d’affaires 2025 avoisine 150 milliards de dollars, une amende calculée au taux maximal représenterait 7,5 milliards de dollars. À titre de comparaison, le plafond est de 4 % dans le RGPD européen et de 6 % dans le DSA, un niveau rarement appliqué pour ce dernier. Les États-Unis critiquent ces dispositions : l’ambassadeur David Brat dénonce des « charges de conformité disproportionnées » pour les entreprises américaines.

En France, le cadre européen limite la marge de manœuvre

Entré en vigueur en 2024, le DSA harmonise la régulation des plateformes dans l’Union européenne. Il oblige les très grandes plateformes à offrir un fil non personnalisé et prévoit des règles de transparence sur le fonctionnement des algorithmes. L’Australie impose une responsabilité juridique directe concernant les contenus nuisibles aux mineurs. Une loi française plus contraignante pourrait entrer en conflit avec le droit de l’Union.

L’Australie avait déjà interdit l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans en décembre 2025. Entre ce mois et juin 2026, Meta a supprimé 750 000 comptes de mineurs, dont 462 000 sur Instagram et 294 000 sur Facebook. Selon des données gouvernementales, 80 % des moins de 16 ans restaient toutefois présents sur les plateformes pendant les trois premiers mois de l’interdiction. Des adolescents contournent les vérifications d’âge au moyen de faux comptes ou des réseaux de leurs parents.

En France, plusieurs parlementaires étudient le modèle australien pour renforcer la protection des mineurs au-delà du DSA. La question touche aussi au modèle économique des plateformes, fondé sur la maximisation du temps d’écran au moyen d’algorithmes addictifs. L’Australie a par ailleurs banni les records industriels spectaculaires pour des raisons de sécurité. Une loi semblable dans l’Union européenne demanderait une révision du DSA ou un consensus entre les 27 États membres. À plus court terme, la France pourrait renforcer les contrôles sur l’application du texte existant, notamment sur l’accès à l’option de désactivation des algorithmes.